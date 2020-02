Wie man ein passives Einnahmen aus Dividendenaktien schafft

Niedrige Zinsen und die Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft bedeuten, dass Dividendenaktien höhere Renditen erzielen können als andere gängige Anlageformen wie Sparkonten und Anleihen.

Daher könnte der Aufbau eines Dividendenportfolios ein kluger Schachzug sein. Hier sind einige Überlegungen, die diesen Prozess erleichtern und dir langfristig zu einem soliden und wachsenden passiven Einkommen verhelfen könnten.

Hohe und erschwingliche Renditen

Die Erzielung hoher Renditen aus Dividendenaktien kann einen sehr positiven Einfluss auf dein passives Einkommen haben. Es macht jedoch wenig Sinn, ertragsstarke Aktien zu kaufen, die ihr derzeitiges Niveau wahrscheinlich nicht halten können.

Daher ist es unbedingt erforderlich, die Fähigkeit eines Unternehmens zu beurteilen, zukünftige Dividendenzahlungen zu leisten. Dies kann durch die Prüfung der Bilanz und die Berechnung des Anteils des Nettogewinns erfolgen, der als Dividende ausgezahlt wird.

Durch den Kauf von Unternehmen mit starken Bilanzen, die eine geringe Verschuldung und einen erheblichen Spielraum bei der Auszahlung von Dividenden haben, kannst du möglicherweise ein stabileres passives Einkommen erzielen.

Erfolgsbilanz

Das vergangene Jahrzehnt war eine relativ starke Periode für die Weltwirtschaft und für den Aktienmarkt. Daher fiel es vielen Unternehmen relativ leicht, eine steigende Dividende zu zahlen.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass Rezessionen und Bärenmärkte relativ häufig vorkommen. Daher könnte es ein kluger Schachzug sein, zu prüfen, ob ein Unternehmen in vergangenen Perioden, in denen sein operatives Umfeld schwieriger war, seine Dividendenzahlungen leisten konnte.

Reife Unternehmen mit defensiven Charakteristika können eine stärkere Erfolgsbilanz bei der Zahlung von Dividenden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vorweisen. Im Gegensatz dazu können zyklische Wachstumstitel das eher nicht bieten. Wenn du dein Kapital auf Erstere statt auf Letztere konzentrierst, könntest du ein solideres Einkommen genießen.

Das Wachstumspotenzial

Neben der Frage, ob die Dividenden eines Unternehmens erschwinglich sind, ist es eine gute Idee, zu ermitteln, ob sie wachsen können. Dies kann durch eine Analyse der Aussichten des Gewinnwachstums erfolgen sowie dadurch, dass du herausfindest, was das Management eines Unternehmens mit überschüssigem Kapital zu tun beabsichtigt. In einigen Fällen kann es sein, dass sie es in zukünftiges Wachstum reinvestieren oder Übernahmen tätigen wollen. In anderen Fällen können sie versuchen, es in Form einer steigenden Dividende an die Aktionäre auszuzahlen.

Ein Unternehmen mit starkem Dividendenwachstum kann nicht nur steigende passive Einnahmen bieten. Es könnte auch einen steigenden Aktienkurs bieten. Die Stimmung der Anleger gegenüber Wachstumswerten mit Dividende kann sich schnell verbessern - insbesondere in einer Zeit, in der die Zinssätze mittelfristig auf niedrigem Niveau bleiben könnten.

Daher kann die Berücksichtigung des Dividendenpotenzials eines Unternehmens die Bewertung deines Portfolios und dein Einkommen steigern.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 04.02.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images