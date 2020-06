Wenn du bereit bist, an der Börse zu investieren, und wissen willst wie man in Aktien investiert, dann bist du hier genau richtig.

Vielleicht überrascht es dich zu erfahren, dass eine Investition von 10.000 US-Dollar in den S&P 500-Index vor 50 Jahren heute fast 1,2 Millionen US-Dollar wert wäre. Aktieninvestitionen gehören, wenn sie gut gemacht werden, zu den effektivsten Möglichkeiten, langfristigen Reichtum aufzubauen. Wir möchten dir zeigen, wie man in Aktien investiert.

Es gibt einiges, was du wissen solltest, bevor du anfängst. Hier bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Geld an der Börse investiert, um sicherzustellen, dass du es richtig machst.

WIE MAN ANFÄNGT, IN AKTIEN ZU INVESTIEREN:

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Entscheide dich für einen Investitionsansatz

2. Entscheide, wie viel du in Aktien investieren willst

3. Ein Investmentkonto eröffnen

4. Diversifiziere deine Aktien

5. Weiter investieren

1. Bestimme deinen Investitionsansatz

Du kannst in einzelne Aktien investieren, wenn - und nur dann, wenn - du die Zeit und den Wunsch hast, gründlich zu recherchieren und die Aktien laufend zu bewerten. Wenn dies der Fall ist, ermutigen wir dich zu 100 % dazu - es ist für einen klugen und geduldigen Investor durchaus möglich, den Markt mit der Zeit zu schlagen.

Neben dem Kauf einzelner Aktien kannst du auch in Indexfonds investieren, die einen Aktienindex wie den S&P 500 nachbilden. Oder du kannst in aktiv verwaltete Fonds investieren, die darauf abzielen, einen Index zu schlagen.

Wenn andererseits Dinge wie vierteljährliche Quartalsberichte und moderate mathematische Berechnungen nicht ansprechend klingen, ist es absolut nichts falsch daran, einen passiveren Ansatz zu wählen.

Wenn es um aktiv verwaltete Investmentfonds gegenüber passiven Indexfonds geht, bevorzugen wir im Allgemeinen letztere (obwohl es sicherlich Ausnahmen gibt). Indexfonds haben in der Regel deutlich niedrigere Kosten und stimmen praktisch garantiert mit der langfristigen Performance der ihnen zugrunde liegenden Indizes überein. Im Laufe der Zeit hat der S&P 500 auf Jahresbasis eine Gesamtrendite von ca. 10 % erzielt, und eine solche Performance kann im Laufe der Zeit erheblichen Wohlstand schaffen.

Index-Fonds

Dieses beliebte Anlageinstrument verfolgt einen Marktindex und kann dir helfen, dein Portfolio auszubalancieren.

ETFs

Börsengehandelte Fonds oder ETFs (Exchange Traded Funds) bieten eine breite Marktpräsenz und handeln ähnlich wie Aktien.

Investmentfonds

Passive Investmentfonds mit niedrigen Gebühren können eine gute Investition in eine ganze Sammlung von Aktien auf einmal darstellen.

Anleihen

So wie es für die meisten Menschen zum Leben gehört, sich Geld zu leihen, leihen sich auch Unternehmen und Kommunen Geld, indem sie Anleihen verwenden.

2. Entscheide, wie viel du in Aktien investieren willst

Lass uns zuerst über das Geld sprechen, das du nicht in Aktien investieren solltest. Die Börse ist kein Ort für Geld, das du in den nächsten fünf Jahren brauchen könntest. Während der Aktienmarkt auf lange Sicht mit ziemlicher Sicherheit steigen wird, gibt es kurzfristig einfach zu viel Unsicherheit bei den Aktienkursen - statistisch gesehen ist ein Rückgang von 20 % in einem bestimmten Jahr nicht ungewöhnlich.

Hier sind einige Beispiele für Geld, das auf einem ertragsstarken Sparkonto viel besser aufgehoben wäre als an der Börse:

Dein Notfallfonds

Geld, das du für die nächste Schulgeldzahlung deines Kindes benötigst

Die Urlaubskasse für nächstes Jahr

Geld, das du für eine Anzahlung brauchst, auch wenn es noch Jahre dauert, bis du ein Haus kaufst.

Vermögenswertzuteilung

Jetzt lasst uns darüber reden, was man mit seinem investierbaren Geld machen sollte - das heißt, das Geld, das du in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich nicht brauchen wirst. Dies ist ein Konzept, das als Vermögenswertzuteilung bekannt ist, und hier kommen ein paar Faktoren ins Spiel. Dein Alter ist ein wichtiger Faktor, ebenso wie deine besondere Risikobereitschaft und deine Anlageziele.

Fangen wir mit deinem Alter an. Der Gedanke dahinter ist, dass mit zunehmendem Alter Aktien nach und nach zu einem weniger erstrebenswerten Aufbewahrungsort für dein Geld werden. Wenn du jung bist, hast du noch viele Jahre vor dir, um alle Höhen und Tiefen auf dem Markt durchzustehen, aber das ist nicht der Fall, wenn du im Ruhestand bist und auf dein Kapitaleinkommen angewiesen bist.

Hier erfährst du eine kurze Faustregel, die dir helfen kann, eine grobe Vermögenswertzuteilung festzulegen. Nimm dein Alter und ziehe es von 110 Jahren ab. Dies ist der ungefähre Prozentsatz deines investierbaren Geldes, der in Aktien angelegt werden sollte (dies schließt Investmentfonds und ETFs ein, die auf Aktien basieren). Der Rest sollte in festverzinste Anlagen wie Anleihen oder ertragsstarke Sparkonten investiert werden. Du kannst dieses Verhältnis dann je nach deiner besonderen Risikobereitschaft nach oben oder unten anpassen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass du 40 Jahre alt bist. Diese Regel besagt, dass du 70 % deines investierbaren Geldes in Aktien anlegen solltest, die anderen 30 % in festverzinste Anlagen. Wenn du eher risikofreudig bist oder vorhast, über das normale Rentenalter hinaus zu arbeiten, solltest du dieses Verhältnis zugunsten von Aktien verschieben. Wenn du andererseits keine großen Schwankungen in deinem Portfolio magst, solltest du das vielleicht auch entsprechend anpassen.

3. Ein Investmentkonto eröffnen

Um in Aktien zu investieren, brauchst du eine spezielle Art von Konto, ein so genanntes Brokerage-Konto oder Depot.

Diese Konten werden von Unternehmen wie TD Ameritrade, E*Trade, Schwab und vielen anderen angeboten. Die Eröffnung eines Maklerkontos ist normalerweise ein schneller und unkomplizierter Vorgang, den du in wenigen Minuten durchführen kannst. Du kannst dein Brokerkonto ganz einfach per Überweisung, per Scheck oder per Überweisung aufladen.

Die Eröffnung eines Brokerkontos ist im Allgemeinen einfach, aber du solltest ein paar Dinge beachten, bevor du dich für einen bestimmten Broker entscheidest:

Art des Maklerkontos

Bestimme zuerst die Art des Maklerkontos, das du brauchst. Für die meisten Erstinvestoren bedeutet dies ein Standard-Brokerage-Konto. Damit kannst du Aktien, Investmentfonds und ETFs kaufen. Die wichtigsten Überlegungen hier sind, warum du in Aktien investierst und wie leicht du auf dein Geld zugreifen kannst.

Wenn du einfachen Zugriff auf dein Geld haben willst und nur für schlechte Zeiten investierst, brauchst du wahrscheinlich ein Standard-Brokerage-Konto.

Vergleiche Kosten und Funktionen

Die meisten Online-Börsenmakler haben die Handelskommissionen abgeschafft, so dass die meisten (aber nicht alle) in Bezug auf die Kosten gleiche Ausgangsbedingungen haben.

Es gibt jedoch noch einige andere große Unterschiede. Zum Beispiel bieten einige Broker ihren Kunden eine Vielzahl von Informationen, Zugang zu Recherche und andere Funktionen, die besonders für Anfänger nützlich sind. Andere bieten die Möglichkeit, an ausländischen Börsen zu handeln. Einige haben physische Zweigstellen, was nett sein kann, wenn man eine persönliche Anlageberatung wünscht.

Außerdem gilt es die Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität der Handelsplattform unter die Lupe zu nehmen. Ich habe eine ganze Reihe davon genutzt und kann dir aus erster Hand sagen, dass einige davon viel “klobiger” sind als andere. Viele lassen dich eine Demoversion ausprobieren, bevor du Geld investierst, und wenn das der Fall ist, dann solltest du das auch vorher ausprobieren.

4. Wähle deine Aktien

Zuerst einmal, wenn du auf der Suche nach ein paar großartigen anfängerfreundlichen Investmentideen bist, hier sind fünf großartige Aktienideen, die dir den Einstieg erleichtern sollen.

Natürlich können wir nicht alles, was du bei der Auswahl und Analyse von Aktien berücksichtigen solltest, in ein paar Absätzen durchgehen, aber hier sind die wichtigen Konzepte, die du beherrschen musst, bevor du loslegen kannst:

Diversifiziere dein Portfolio

Investiere nur in Unternehmen, die du verstehst

Vermeide Aktien mit hoher Volatilität, bis du den Dreh beim Investieren raus hast, und vermeide immer Penny-Aktien

Lerne die grundlegenden Kennzahlen und Konzepte, die zur Bewertung der Aktien verwendet werden

Es ist eine gute Idee, das Konzept der Diversifizierung zu erlernen, was bedeutet, dass du eine Vielzahl verschiedener Arten von Unternehmen in deinem Portfolio haben solltest. Ich würde jedoch vor zu viel Diversifizierung warnen. Halte dich an Unternehmen, die du verstehst - und wenn sich herausstellt, dass du eine bestimmte Art von Aktien gut beurteilen kannst (oder dich damit wohlfühlst), ist es nicht verkehrt, wenn eine Branche ein relativ großes Segment deines Portfolios ausmacht.

Auffällige, wachstumsstarke Aktien mögen wie großartige Möglichkeiten erscheinen, um Reichtum aufzubauen, aber ich würde dich warnen, damit zu warten, bis du etwas erfahrener bist. Es ist klüger, eine “Basis” für dein Portfolio mit felsenfesten, etablierten Unternehmen zu schaffen.

Wenn du in einzelne Aktien investieren möchtest, solltest du dich mit einigen der grundlegenden Möglichkeiten vertraut machen, sie zu bewerten. Unser Leitfaden zum Thema Value Investing ist ein guter Ausgangspunkt. Dort helfen wir dir, Aktien zu finden, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Wenn du deinem Portfolio einige aufregende langfristige Wachstumsperspektiven hinzufügen möchtest, ist unser Leitfaden für Wachstumsinvestitionen ein guter Anfang.

5. Weiter in Aktien investieren

Hier erfährst du eines der größten Geheimnisse beim Investieren, mit freundlicher Genehmigung des Orakels von Omaha selbst, Warren Buffett. Du brauchst keine außergewöhnlichen Dinge zu tun, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. (Hinweis: Warren Buffett ist nicht nur der erfolgreichste Langzeitinvestor aller Zeiten, sondern auch einer der besten Ratgeber zum Thema Investieren).

Der sicherste Weg, an der Börse Geld zu verdienen, ist es, Aktien von großen Unternehmen zu vernünftigen Preisen zu kaufen und die Aktien so lange zu behalten, wie die Unternehmen großartig sind (oder bis du das Geld brauchst). Wenn du das tust, wirst du auf dem Weg dorthin eine gewisse Volatilität erfahren, aber im Laufe der Zeit wirst du ausgezeichnete Investitionsrenditen erzielen.

