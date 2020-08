Wie man in billige Aktien für den Ruhestand investiert

In den Aktienmarkt zu investieren ist eine fantastische Möglichkeit, Reichtum aufzubauen, besonders wenn du für den Ruhestand sparst. Aber es kann auch schnell teuer werden. Einige Aktien werden mit Hunderten oder sogar Tausenden von Dollar pro Aktie bewertet, und wenn du in ein Dutzend oder so verschiedene Aktien investierst, um dein Portfolio richtig zu diversifizieren, könnte das am Ende leicht mehrere Tausend US-Dollar oder mehr kosten.

Nicht jeder hat so viel Geld herumliegen, vor allem jetzt, wo das Geld für Millionen von amerikanischen Haushalten knapp ist. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, zu einem erschwinglichen Preis in namhafte Aktien zu investieren, so dass es einfacher ist, unabhängig von deinem Budget zu investieren.

Eine erschwinglichere Investitionsmöglichkeit

Investitionen in große Unternehmen müssen nicht teuer sein. In diesem Zusammenhang kannst du für nur wenige US-Dollar in große Marken investieren, indem du in Bruchteilaktien investierst.

Aktienbruchteile sind genau das, wonach es klingt - Teilaktien der Aktien eines Unternehmens. Während eine volle Aktie Hunderte oder Tausende von Dollar kosten kann, kann die Investition in eine Teilaktie nur einen US-Dollar kosten.

Es gibt eine Reihe von Vorteilen, in Aktienbruchteile zu investieren, der bedeutendste davon sind die niedrigen Kosten. Wenn du ein Auge auf einige wenige Unternehmen geworfen hast, es dir aber nicht leisten kannst, ganze Aktien zu kaufen, machen Aktienbruchteile den Einstieg an die Börse viel erschwinglicher. Oder wenn du Anfänger bist und einfach nur anfangen möchtest, ohne eine große Summe Geld zu investieren, kannst du mit Bruchteilaktien das mal testen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass es einfacher ist, dein Anlageportfolio mit Aktienbruchteilen zu diversifizieren. Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, ist es ratsam, in mindestens 10 bis 15 verschiedene Unternehmen zu investieren. Das kann unglaublich teuer sein, wenn du volle Aktien kaufst, aber durch Aktienbruchteile wird es viel erschwinglicher, in Dutzende von verschiedenen Aktien zu investieren.

Dinge, auf die man achten sollte

Obwohl Bruchteilaktien wie jede Investition sicherlich ihre Lichtblicke haben, gibt es auch hier potenzielle Risiken. Zum einen können die Gebühren potenziell einen großen Teil deines Gewinns beanspruchen. Einige Brokerhäuser können pro Transaktion Gebühren erheben, und wenn du Dutzende von Transaktionen machst, die jeweils nur wenige US-Dollar kosten, können sich diese Gebühren schnell summieren.

Darüber hinaus erlauben nicht alle Maklerhäuser die Übertragung von Aktienbruchteilen. Wenn du also über einen Broker investierst und dich dann für einen Wechsel entscheidest, musst du deine Aktienbruchteile möglicherweise verkaufen und dann bei deinem neuen Broker reinvestieren. Je nachdem, wie lange die Reinvestition dauert, kann der Wert deiner Aktien steigen oder fallen.

Ein weiterer potenzieller Nachteil besteht darin, dass nicht alle Aktien für eine Teilanlage zur Verfügung stehen. Verschiedene Broker haben auch unterschiedliche Regeln, und nicht alle erlauben es Anlegern, Aktien in Bruchteilen zu kaufen. Bevor du einsteigst, vergleiche die Brokerhäuser, um ein Unternehmen zu finden, das dies erlaubt, und vergewissere dich dann, dass die Aktien, die du im Auge hast, als Aktienbruchteile verfügbar sind.

Wie man anfangen kann

Der erste Schritt ist die Auswahl des richtigen Maklers. Die großen Maklerunternehmen wie Fidelity und Charles Schwab bieten fraktionierte Investitionen an, ebenso wie einige wenige Robo-Berater, darunter Betterment und Acorns. Online-Broker wie Robinhood und Stash ermöglichen es Anlegern auch, Aktien in Bruchteilen zu kaufen.

Auch hier kann jeder Broker unterschiedliche Regeln haben, wie und wo du investieren kannst. Charles Schwab z. B. erlaubt Anlegern nur den Kauf von Aktienbruchteilen von Unternehmen, die im S&P 500 notiert sind, während Robinhood für Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 25 Millionen US-Dollar nur Bruchteilsbeteiligungen zulässt. Bevor du dich also anmeldest, vergewissere dich, dass die Unternehmen über den gewählten Broker verfügbar sind.

Aktienbruchteile können eine kluge Art der Investition sein, ohne zu teuer zu sein, insbesondere wenn du in Unternehmen mit hohen Aktienkursen investieren möchtest. So kannst du in große Marken investieren, dein Portfolio leicht diversifizieren und gleichzeitig Geld sparen.

