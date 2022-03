Wie man mit Immobilien Geld verdienen kann, ohne sich anzustrengen

Die Beauftragung eines Immobilienverwalters kann den Aufwand für den Besitz von Mietobjekten verringern.

Wenn du schon einmal in Immobilien investiert hast, weißt du aus erster Hand, dass es sich dabei nicht immer um eine passive Investition handelt. Natürlich ist es schön, die monatliche Miete zu kassieren, aber meistens musst du den Mieter daran erinnern, dass wieder der erste des Monats ist. Außerdem gibt es immer wieder Probleme mit der Instandhaltung, vor allem, wenn du nicht in der Stadt bist und einen Auftragnehmer aus der Ferne suchen und beauftragen musst.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen, die nicht viel Aufwand erfordern. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie du ein wirklich passives Einkommen mit Immobilien erzielen kannst.

Überlasse die Verwaltung jemand anderem

Es gibt viele Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Eine Möglichkeit ist es, eine Mietimmobilie wie ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus oder eine Ferienwohnung zu besitzen. In Mietobjekte zu investieren, kann viel Arbeit bedeuten, wenn du sie selbst verwaltest.

Aber du kannst die Investition auf Autopilot stellen, indem du einen Hausverwalter einstellst, der sich um alle praktischen Aufgaben kümmert, z. B. um die Suche und Verwaltung von Mietern und um die Instandhaltung.

Inzwischen kann sogar die Suche nach einer Immobilie relativ mühelos sein. Der Online-Marktplatz Roofstock zum Beispiel hat einen großen Bestand an Mietobjekten, die zum Kauf angeboten werden. Er bietet sogar Empfehlungen für Hausverwaltungen, die man einstellen kann. Diese Optionen machen den Besitz einer Mietwohnung zu einer relativ passiven Angelegenheit.

Investiere neben großen Immobilieninvestoren

Andere Online-Immobilienmarktplätze wie CrowdStreet, Realty Mogul, Equity Metric and Fundrise ermöglichen es dir, in größere Gewerbeimmobilien zu investieren. Auf diesen Portalen, die manchmal auch als Immobilien-Crowdfunding-Portale bezeichnet werden, können sich Investoren entweder als Kommanditisten an einer einzelnen Immobilie beteiligen oder in einen Immobilienfonds investieren, der mehrere Objekte umfasst.

Aufgrund von Akkreditierungsregeln sind einige Angebote auf diesen Websites nur für Investoren mit einem hohen Einkommen (200.000 US-Dollar pro Jahr oder 300.000 US-Dollar, wenn du verheiratet bist) oder einem hohen Nettovermögen (1 Million US-Dollar Nettovermögen ohne deinen Hauptwohnsitz) verfügbar. Aber wenn du ein zugelassener Investor bist, können sie eine großartige Möglichkeit sein, ohne viel Aufwand in Immobilien zu investieren.

Investoren können sich auf den Portalen umsehen und in einzelne Gewerbeimmobilien (so genannte Single-Asset-Syndications) investieren, die von erfahrenen Immobiliensponsoren angeboten werden. Diese Sponsoren verwalten die Immobilien, führen alle Instandhaltungsarbeiten durch und kümmern sich um den Verkauf der Immobilie. Mit diesen Immobiliengeschäften profitieren die Investoren von den passiven Einkünften und dem Wertzuwachs, den die Immobilien erzeugen. Aber die Investoren geben die Kontrolle ab, einschließlich der Möglichkeit, diese illiquiden Investitionen zu verkaufen.

Eine weitere Möglichkeit, die viele Online-Marktplätze bieten, ist die Möglichkeit, in von ihnen verwaltete Immobilienfonds oder nicht gehandelte Real Estate Investment Trusts (REITs) zu investieren. Dieser fondsbasierte Investitionsansatz kann eine hervorragende Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aus einem diversifizierten Gewerbeimmobilienportfolio zu erzielen. Diese Fonds sind in der Regel liquider als Syndikatsgeschäfte mit nur einem Objekt, denn viele ermöglichen es den Anlegern, einen Teil oder ihre gesamte Investition einmal im Quartal zu verkaufen.

Der einfache Weg, in Immobilien zu investieren

Eine weitere mühelose Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, sind börsennotierte REITs. Diese Unternehmen besitzen große Portfolios an hochverzinsten Gewerbeimmobilien, die von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet werden. REITs müssen 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividendenzahlungen an die Aktionäre ausschütten, was sie zu einer hervorragenden Möglichkeit macht, passives Einkommen zu erzielen.

REITs ermöglichen es Anlegern außerdem, sich auf mehr als ein Dutzend bestimmter Immobilienklassen wie Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien zu konzentrieren. Diese Unternehmen sind sehr liquide und können von den Anlegern wie jede andere Aktie einfach über ihr Brokerage-Konto gekauft und verkauft werden.

Bei einer Auswahl von über 200 börsennotierten REITs ist es nicht ganz einfach, die richtigen für dein Portfolio zu finden. Eine noch einfachere Möglichkeit, in REITs zu investieren, ist ein REIT-ETF. Diese Fonds halten einen Korb von REITs und ermöglichen es den Anlegern, breit gefächert in den Sektor zu investieren. Das verringert das Risiko, einen REIT zu wählen, der sich schlechter entwickelt als die Branche.

Es gibt viele Möglichkeiten, ohne großen Aufwand in Immobilien zu investieren

Immobilien sind seit jeher eine gewinnbringende Investition. Auch wenn es eine Menge Arbeit sein kann, gibt es viele Möglichkeiten, passiv in Immobilien zu investieren. Eine gute Möglichkeit, damit zu beginnen, sind REITs. Sie sind eine relativ mühelose, kostengünstige und hoch liquide Möglichkeit, passives Einkommen aus Immobilien zu erzielen.

