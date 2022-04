Wie man sich schlechte Renditen einhandelt

Wenn du häufig Aktien kaufst und verkaufst, ist es schwieriger, gute Renditen zu erzielen.

Die Broker verdienen oft mehr Geld, je mehr du handelst.

Ziehe eine diversifizierte, langfristige Strategie in Betracht, um Wohlstand zu schaffen.

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt ist wie eine tägliche Zusammenstellung von Kurzschlussreaktionen. Emotionen wie Angst und Gier steuern den Markt und schwanken oft mit jeder neuen Schlagzeile, die kommt.

Algorithmen, also Computer, die von Hedgefonds eingesetzt werden, um innerhalb von Millisekunden nach vorprogrammierten Formeln zu kaufen und zu verkaufen, machen den größten Teil der täglichen Handelsbemühungen aus. Doch die großen Fonds, die diese Methoden anwenden und Millionen von Dollar dafür ausgeben, die klügsten Köpfe für ihre Konfiguration anzuheuern, schneiden auf lange Sicht schlechter ab als der S&P 500.

Mit anderen Worten: Es ist schwierig, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, wenn du ständig Aktien kaufst und verkaufst. Aber genau das tun die meisten Anleger heute. Ich erkläre dir, warum das so ist und wie du auf dem Aktienmarkt richtig Geld verdienen kannst.

Das Gute und das Schlechte der Technologie

In früheren Jahrzehnten, man denke nur an die 1940er bis 1970er Jahre, kauften und hielten Anleger eine Aktie in der Regel jahrelang, meist zwischen vier und neun Jahren am Stück. Der Handel mit Aktien war damals sehr mühsam, erforderte viel Papierkram und brachte eine hohe Provision für den Makler mit sich.

Heutzutage haben Investoren das Glück, in einem Zeitalter zu leben, in dem man Aktien mit dem Handy kaufen und verkaufen kann, in dem man in Sekundenschnelle die wichtigsten Finanzdaten abrufen kann und in dem man unendlich viele Analysen von Menschen im Internet erhält. Es ist einfacher denn je, sich über Aktien, Investitionen oder das Stricken von Quilts zu informieren und weiterzubilden, wenn das dein Ding ist.

Aber mit der Verbesserung der Technologie sind die Anleger immer unruhiger an den Kauf- und Verkaufstasten geworden. Heute halten Anleger ihre Aktien nur noch Wochen, Tage oder Minuten - nicht jahrelang. Der Anstieg von Maklerunternehmen wie Robinhood, die sich auf Kleinanleger konzentrieren, hat die Dinge weiter verändert und den Handel ohne Provisionen in den Mainstream gebracht. Die durchschnittliche Anzahl der ausgeführten Geschäfte, die führende Einzelhandelsbroker pro Tag tätigen, ist in den letzten Jahren stark angestiegen.

Das Kleingedruckte

Viele Studien zeigen, dass häufige Käufe und Verkäufe den langfristigen Renditen schaden, darunter auch ein Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2000. Vergiss nicht, dass die Anleger in den 22 Jahren seither viel ungeduldiger geworden sind.

Warum sind die Dinge also so? In vielen Fällen geht es darum, Geld zu verdienen. Hedgefonds stehen unter ständigem Druck, kurzfristige Ergebnisse vorzuweisen, damit du dein Geld nicht abziehst und in den nächsten Fonds investierst.

Die Broker, die keine Provisionen zahlen? Sie werden oft dafür bezahlt, dass sie deine Aufträge an große Market Maker weiterleiten, eine Praxis, die als „Bezahlung für Orderflow“ bezeichnet wird. Diese Market Maker führen deinen Auftrag möglicherweise zu einem schlechteren Preis aus, als du ihn direkt beim Anbieter bekommen hättest. Der Broker erhält eine kleine Provision dafür, dass er deinen Auftrag an sie weiterleitet, manchmal nur einen Bruchteil eines Cents. Denk daran: Wenn etwas behauptet, kostenlos zu sein, bist du wahrscheinlich das Produkt.

Wenn du für den Orderflow bezahlst, summieren sich diese Provisionen bei Millionen von Geschäften zu einem großen Haufen Geld, d.h. es ist im Interesse des Brokers, dass du so oft wie möglich kaufst und verkaufst. Manche Broker fördern dies durch ein auffälliges und spielerisches Nutzererlebnis oder bieten attraktive Konditionen für Optionenkontrakte oder Margin-Darlehen an - spekulative Instrumente, die zu mehr Käufen und Verkäufen anregen.

Diese Provisionen machen wahrscheinlich keinen großen Unterschied in deinem Portfolio aus, aber der Punkt ist, dass es einen Interessenkonflikt gibt. Du wirst dazu ermutigt, zu schlechten Renditen zu handeln!

Wie du ein langfristiger Gewinner am Markt wirst

Gutes Investieren ist oft langweilig, aber es ist eine einfache Formel. Anleger sind vielleicht überrascht, wie gut sie allein durch den Kauf und das Halten von Indexfonds oder ETFs abschneiden können, die den S&P 500-Index nachbilden, wie zum Beispiel der Vanguard S&P 500 ETF ( WKN:A1JX53 0,48 % ). Der S&P 500 bringt im Durchschnitt etwa 10 % Rendite pro Jahr, was ausreicht, um im Laufe eines Jahreszehnt und darüber hinaus Vermögen zu schaffen.

Wenn du in einzelne Aktien investieren willst, solltest du bedenken, dass es sich bei Aktien um Teile echter Unternehmen handelt, also um lebende Unternehmen mit Menschen und Produkten dahinter. Der Aktienkurs spiegelt nicht immer die Gesundheit des Unternehmens wider, also denke langfristig und baue ein diversifiziertes Portfolio auf, um nicht alles auf eine Karte zu setzen und zu viel Risiko einzugehen.

Wenn du anfängst, das Investieren als Partnerschaft mit echten Unternehmen zu betrachten und nicht als Glücksspiel, kannst du die Hedge-Fonds übertreffen und ein lebensveränderndes Vermögen aufbauen. Du musst nur geduldig genug sein, um es durchzuziehen.

