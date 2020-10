Wie man Small-Cap Aktien findet

Es gibt keine wichtigere Frage für Investoren als die, wie man tolle Aktien findet. Eine einzige Aktie kann einen Unterschied von Zehntausenden oder sogar Hunderttausenden von Dollars ausmachen, aber die großen Gewinner von morgen zu finden, ist nicht einfach.

Wenn du auf der Suche nach potenziell lebensverändernden Renditen bist, ist das Investieren in Small-Cap-Aktien ein guter Anfang. Das sind kleinere Unternehmen als die Blue-Chip-Aktien, die den Dow Jones Industrial Average und einen Großteil des S&P 500 ausmachen, aber sie bieten in der Regel das größte Wachstumspotenzial. Das macht Small Caps zu einem der aufregendsten Segmente des heutigen Aktienmarktes, und obwohl sie definitiv volatil sind, wirst du keinen anderen Teil des Marktes finden, der ihrem Potenzial entspricht.

Schritt 1: Identifiziere ein Small Cap

Das erste, was du tun musst, wenn du nach großartigen Small Caps suchst, ist, mit kleinen Unternehmen zu beginnen. Für unsere Zwecke bedeutet das jedes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung (Market Cap) zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar.

Laut dem Aktien-Screener Finviz.com gibt es 1.684 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar, die an den großen US-Börsen gehandelt werden. Das sind zu viele, was bedeutet, dass wir zusätzliche Kriterien brauchen.

Schritt 2: Identifiziere ein starkes Unternehmen

Es gibt viele Möglichkeiten, ein starkes Unternehmen zu identifizieren, aber was Small-Cap-Aktien für die meisten Investoren attraktiv macht, ist ihr Wachstumspotenzial. Deshalb sollten Investoren ihre Suchbemühungen darauf konzentrieren, Unternehmen zu finden, die ein explosives Wachstum erzielen könnten, oder die Möglichkeit, das nächste Amazon oder Netflix zu werden. Unten findest du eine Reihe von Kennzahlen, die du dir ansehen solltest, um festzustellen, ob eine Small-Cap-Aktie ein großer Gewinner sein kann.

Einkommenswachstum: Von allen Möglichkeiten, ein Unternehmen zu bewerten, ist das Umsatzwachstum wahrscheinlich die wichtigste, um große potenzielle Gewinner zu finden. Generell sollten Investoren nach einem Unternehmen mit mindestens 20 % Umsatzwachstum suchen, das oft ein Störungspotenzial aufweist, und die Fähigkeit, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Wenn sich das Umsatzwachstum eines Unternehmens verlangsamt, ist das ein Zeichen dafür, dass entweder das Geschäft schnell reift oder die Branche auf einer Modeerscheinung beruhte. Du kannst einige aktuelle Beispiele für das letztgenannte Phänomen finden, wie Groupon und Blue Apron.

Vergangene Kurssteigerungen: Investoren reagieren im Allgemeinen auf starke Unternehmen, indem sie den Aktienkurs nach oben treiben; ein vergangener Kursanstieg ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen, das das Zeug dazu hat, langfristig eine Outperformance zu erzielen. Alternativ dazu ist es weniger wahrscheinlich, dass Aktien, die seit mehreren Jahren schwach sind oder mit dem breiten Markt wachsen, ein Monsterwachstum liefern. Auch wenn die zugrunde liegende Leistung im Geschäft letztlich wichtiger ist als die Bewegung des Aktienkurses, ist ein vergangener Kursanstieg eine leicht zu suchende und zu erkennende Eigenschaft.

Gesamter ansprechbarer Markt (TAM): Es ist auch wichtig zu bedenken, wie groß ein Unternehmen werden kann. Oft geben Unternehmen ihren gesamten ansprechbaren Markt an, der im zweistelligen Milliarden-, Hundertmilliarden- oder sogar Billionenbereich liegen kann, um zu zeigen, wie groß ihre Wachstumschance ist. Einige Kategorien, wie z. B. der E-Commerce, neigen dazu, riesige TAMs zu haben, da diese Unternehmen den physischen Einzelhandel, eine Multitrilliarden-Dollar-Industrie, stören. Andere Unternehmen hingegen sind stärker fokussiert und haben nicht so viel Luft nach oben. Ein großes TAM allein ist kein Beweis für ein starkes Geschäft, aber zusammen mit anderen Messgrößen wie dem Umsatzwachstum kann es auf ein großes Potential hinweisen.

Gewinnpotenzial: Viele Small-Cap-Aktien sind nicht profitabel. Oft handelt es sich dabei um junge Unternehmen, die noch schnell wachsen und in die Zukunft investieren. Aber selbst wenn eine bestimmte Aktie keine schwarzen Zahlen schreibt, ist es wichtig, ihre Fähigkeit zu berücksichtigen, Gewinne zu erzielen. Das kann von ihrem Geschäftsmodell, von Wettbewerbsvorteilen oder von einem wertvollen Vermögenswert herrühren. Ebenso solltest du die Gewinnspannen betrachten, um zu sehen, ob es sich in Richtung Gewinnspanne bewegt. Wenn das Unternehmen nach den GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) nicht profitabel ist, lohnt es sich auch, die Kennzahlen wie Nicht-GAAP-Gewinn, EBITDA und freier Cashflow zu betrachten. Wenn eine Aktie profitabel ist, ist das Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) die beste Kennzahl, der man folgen sollte.

Schritt 3: Identifiziere einen guten Wert

Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, die Bewertung einer Small-Cap-Aktie vorzunehmen, aber die zwei gebräuchlichsten sind das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV).

Für solide profitable Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Allgemeinen am wichtigsten. Es ist hilfreich, es im Zusammenhang mit dem Gesamtwachstum zu betrachten, da wachstumsstarke Unternehmen tendenziell ein höheres KGV haben. Du solltest das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch verwenden, um Unternehmen derselben Branche miteinander zu vergleichen, da der Maßstab auf dem Gesamtmarkt sehr unterschiedlich sein kann, von einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen für Aktien wie reife Autohersteller bis zu dreistelligen Verhältnissen für wachstumsstarke Technologieaktien. Bedenke, dass sich das KGV des S&P 500 in den letzten Jahren um 25 bewegt hat, was dem entspricht, was die meisten Investoren für eine reife Aktie bezahlen. Das KGV des bekanntesten Small-Cap-Index, dem Russell 2000, ist oft viel höher, weil so viele der Unternehmen darin Geld verlieren.

Für Aktien, die unprofitabel sind, bietet das Kurs-Umsatz-Verhältnis einen besseren Anhaltspunkt. Die Kennzahl funktioniert ähnlich wie das KGV, verwendet aber den Umsatz anstelle von Erträgen, da Umsätze im Allgemeinen das beste Maß für die Größe unprofitabler Unternehmen sind. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat eine große Bandbreite und sollte wie das KGV im Zusammenhang mit Wachstum und Branchenkollegen verwendet werden. Bei einigen Software-as-a-Service (SaaS)-Aktien ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf über 50 angestiegen, was auf ein enormes zukünftiges Wachstum dieser Aktien hindeutet. In anderen Sektoren würde ein KUV von 10 oder höher im Allgemeinen als teuer angesehen werden.

Bei Aktien mit geringer Marktkapitalisierung lohnt es sich außerdem, die Berichterstattung durch Analysten in Betracht zu ziehen. Einige dieser Aktien werden möglicherweise nur von einer Handvoll Analysten an der Wall Street verfolgt, was zu einer minimalen Medienberichterstattung führt. Es ist wahrscheinlicher, dass diese Aktien unterbewertet sind als andere, und zwar aus dem einfachen Grund, dass nicht so viele Investoren über sie oder die Möglichkeiten, die sie repräsentieren, Bescheid wissen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass ein niedriges KGV oder das KUV allein kein guter Grund ist, eine Aktie zu kaufen. Du musst zuerst die Qualität berücksichtigen, bevor du dir die Bewertung ansiehst.

Schritt 4: Identifiziere aktionärsfreundliche Unternehmen

Es kann schwierig sein, dies zu überprüfen, aber zwei Richtwerte, die du benutzen kannst, sind Insider-Eigentum und die Frage, ob ein Unternehmen eine Dividende zahlt oder nicht. Wenn sich eine Small-Cap-Aktie in erheblichem Maße im Besitz der Manager befindet und eine Dividende an die Aktionäre ausschüttet, sind die Interessen wahrscheinlich mit denen der externen Investoren abgestimmt. Bedenke jedoch, dass eine Wachstumsaktie selten eine Dividende ausschüttet.

Zusätzlich zu einer aktionärsfreundlichen Politik solltest du auch die Führung im Allgemeinen in Betracht ziehen. Um die Unternehmensführung zu beurteilen, ist es eine gute Idee, sich die Mitarbeiterbewertungen auf Glassdoor anzuschauen, wie lange das Management schon in seiner aktuellen Rolle ist, ob das Unternehmen von seinem Gründer geführt wird und wie das Unternehmen mit den Investoren über Telefonkonferenzen und Quartalsberichte kommuniziert. Letztendlich ist die Führung der wichtigste qualitative Aspekt eines Unternehmens, da die Führungskräfte diejenigen sind, die die Pläne ausführen, erfüllen und hoffentlich übertreffen.

Alles zusammengenommen

Es ist natürlich nicht einfach, die nächsten Börsenraketen zu finden, aber du suchst an der richtigen Stelle, wenn du Small-Cap Aktien in Betracht ziehst. Durch das Investieren in Small Caps können sich Anleger einen Vorteil gegenüber institutionellen Anlegern verschaffen, die Aktien dieser Größe eher meiden, da sie nicht groß genug sind, um bedeutende Investitionen zu tätigen.

Die oben genannten Tools sollten dir einen guten Start bei deiner Suche geben, und es ist immer eine gute Idee, einen Screener zu benutzen, da die meisten dieser Unternehmen keine bekannten Namen sein werden. Wenn du deine Suche auf ein paar Aktien mit geringer Marktkapitalisierung einschränkst, die das größte Potenzial für hohe Renditen haben, erhöht sich deine Chance, das nächste Amazon oder Netflix zu besitzen.

