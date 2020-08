Wie Scheuers EU-Pkw-Maut die Lkw-Industrie verärgert

- von Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Der Vorstoß des Verkehrsministers kam ebenso überraschend wie er rätselhaft bleibt.

Praktisch ganz Europa soll noch vor 2030 verpflichtet werden, eine Pkw-Maut zu kassieren. So sieht es seine Eurovignetten-Richtlinie vor, mit der er in die EU-Ratspräsidentschaft startete. Doch Andreas Scheuer blieb damit schon an der ersten Hürde hängen: Die SPD und das von ihr geführte Umweltressort sagten Nein. Wenn Scheuer in Deutschland tatsächlich eine Pkw-Maut über den Umweg EU einführen wollte, so hätte er sich diesen sparen können. Jedes Land darf in der EU schon jetzt von seinen Autofahrer Maut kassieren - sofern sie mit EU-Recht in Einklang steht. Doch Scheuer bringt nun mit dem Vorstoß nicht nur Autofahrer gegen sich auf. Sondern auch die Branchen, die seine Verbündete sein müssten: Spediteure, Bahn und vor allem die ohnehin von der Corona-Krise gebeutelten Lkw-Bauer.

Denn die Eurovignetten-Richtlinie sollte eigentlich nicht die Frage einer Pkw-Maut neu regeln - wohl aber die der Lkw-Maut. Daher die Überraschung über Scheuer. Die Lkw-Maut soll - soweit besteht in Europa seit langem Konsens - stärker am Ausstoß des Klimagases CO2 ausgerichtet werden. Dafür würde die bisherige Einteilung der Lkw nach Euro-Normen - die vor allem andere Schadstoffe berücksichtigen - durch CO2-Klassen ersetzt. Damit könnten besonders ältere Lkw deutlich höher belastet werden. Aber selbst für einen jetzt noch als modern geltenden, schweren Euro-6-Diesel müsste so beispielsweise bis zu rund 50 Prozent mehr Maut bezahlt werden.

Dieses neue Regime soll eigentlich ab 2023 greifen, doch dafür müsste die Richtlinie unter deutscher Präsidentschaft sowohl unter den Mitgliedsstaaten, dem Parlament und der Kommission Zustimmung finden. Jetzt aber hängt sie schon in der Bundesregierung fest.

LKW-BRANCHE BRAUCHT MAUT-RICHTLINIE ALS ABSATZARGUMENT

Was zunächst erstaunlich erscheint: Für Ärger sorgt dies besonders bei den Lkw-Produzenten quer durch Europa von Daimler bis Renault. Zwar würde mit der Richtlinie der Lkw-Verkehr zugunsten des Klimaschutzes unterm Strich teurer. Doch die Branche steht ohnehin unter Druck, da für schwere Lkw nun - wie bisher schon bei den Autos - Flottengrenzwerte für den CO2-Ausstoß greifen. Ab 2025 müssen die Flotten 15 Prozent weniger Klimagas produzieren als 2019 - sonst werden Strafzahlungen fällig. Die neuen, effizienteren Fahrzeuge muss jedoch auch jemand kaufen. Und eine hohe Lkw-Maut in Europa für Fahrzeuge mit höherem Ausstoß ist dabei ein schlagkräftiges Verkaufsargument. Die Debatte über die Pkw-Maut könnte nun aber die gesamte Richtlinie verzögern und das Argument zunichtemachen. So schlägt der Verband ACEA, im dem die europäischen Produzenten zusammengeschlossen sind, Alarm: "Auf keinen Fall dürfen Diskussionen über andere Fahrzeugtypen das Maut-System für Lkw weiter verzögern." Man brauche Anreize für Investitionen in moderne Lkw.

Selbst die Spediteure in Deutschland dringen auf Tempo: Eine Maut nach CO2-Ausstoß sei wichtig, da sie keinen ausländischen Konkurrenten bevorzuge, besonders die osteuropäischen nicht, argumentiert der Branchenverband BGL. Sollte die Richtlinie verzögert werden, drohe eine Wettbewerbsverzerrung. Denn: Ab 2021 greift in Deutschland die CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel, die den Sprit teuerer machen wird. Osteuropäer könnten beispielsweise im Ausland ihre großen Zusatztanks auffüllen und so unbelastet von den höheren Spritpreisen durch Deutschland fahren.

Ein weiterer Verlierer stünde ebenfalls fest: Die Güterbahnen als klimafreundliches Verkehrsmittel dringen seit Jahren auf höhere Abgaben für den Lkw. Die "Allianz pro Schiene" sprach dann auch von einem "irrlichternden Start" der EU-Ratspräsidentschaft. Der Vorstoß Scheuers sei "brandgefährlich".

Gefährlich könnte das Vorhaben auch für den ohnehin angeschlagenen CSU-Minister selbst werden. CSU-Chef Markus Söder sagte im ARD-Sommerinterview auf die Frage, ob man eine EU-Pkw-Maut hätte vorschlagen müssen, knapp: "Hätte man nicht. Nein."