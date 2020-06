Wie sich ein langer Atem bei der Geldanlage auszahlt

Das Auf und Ab an den Börsen ist für viele Grund, nicht in den Aktienmarkt zu investieren. Doch auf lange Sicht ist übergroße Angst unbegründet. Fast 150 Jahre US-Börsengeschichte zeigen beispielhaft: Wer sein Geld über 20 Jahre breit in Aktien angelegt hat, musste nie einen Verlust hinnehmen.





