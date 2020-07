Wie sich ein langer Atem bei der Geldanlage auszahlt

Anlagen in Aktien oder Fonds sind viel zu riskant - wer sein Geld vom Kapitalmarkt fernhält, der führt am häufigsten dieses Argument als Grund an. Und kann dabei derzeit leicht auf das turbulente Börsenjahr 2018 verweisen, in dem beispielsweise der DAX 18 Prozent an Wert verlor. Betrachtet man die Wertentwicklung von Indizes allerdings über längere Zeiträume, erweist sich die Angst vor drastischen Verlusten als weitgehend unbegründet.





Mehr erfahren









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.