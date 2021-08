Wie Square „Buy Now, Pay Later“ verbessern kann

Square erwirbt Afterpay, um in den „Buy Now, Pay Later“-Markt einzusteigen.

Die Integration mit der Cash App sollte die Akzeptanz bei den Kunden erhöhen.

Square kann Buy Now, Pay Later zu mehr stationären Händlern bringen.

Wichtige Punkte

Square steigt mit der Übernahme von Afterpay, dem Weltmarktführer, auf den Buy Now, Pay Later-Trend auf. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ermöglicht es Square, von dem wachsenden Trend zu profitieren und das Wachstum von Afterpay in den USA, Großbritannien und anderen Ländern, in denen es tätig ist, zu beschleunigen.

Eine neue Komponente im Cash App-Ökosystem

Square kommt mit 70 Millionen Cash App-Nutzern, denen es Afterpay näherbringen will. „Afterpay wird das wachsende Produktangebot von Cash App erweitern, den Kunden ermöglichen, ihre Rückzahlungen zu verwalten, und den Kunden helfen, neue Händler zu entdecken“, schrieb das Unternehmen in einer Pressemitteilung, in der es den 29-Milliarden-Dollar-Deal ankündigte.

Square ist besonders geschickt darin, die Nutzer seiner Cash App dazu zu bringen, seine neuen Dienste auszuprobieren, indem es attraktive Anreize bietet. Zum Beispiel könnte es den Afterpay-Service „Buy now, pay later“ in seine Cash Card integrieren, so dass die Kunden Afterpay bei praktisch jedem Händler nutzen können. Viele BNPL-Dienste haben diesen Ansatz gewählt, einschließlich Afterpay, anstatt zu versuchen, sich direkt in den Kassenfluss der Händler zu integrieren.

Square könnte Afterpay auch durch Boosts bewerben und den Kunden finanzielle Anreize geben, den Dienst auszuprobieren. Es kann die Eigenwerbung mit höherwertigen und häufigeren Käufen wettmachen.

Zusätzlich kann Square bessere Kreditentscheidungen treffen, basierend darauf, was es über seine Kunden weiß. Wenn ein Kunde seine direkte Einzahlung bei Cash App eingerichtet hat und zweimal im Monat einen Gehalt erhält, kann Square einen Kredit anbieten, von dem sie wissen, dass der Nutzer höchstwahrscheinlich in der Lage sein wird, ihn zu den vorgesehenen Bedingungen zurückzuzahlen.

Square hätte seinen eigenen „Buy Now, Pay Later“-Service von Grund auf selbst aufbauen können, aber die Übernahme von Afterpay beschleunigt seine Pläne und bringt zusätzliche 16 Millionen Kunden.

Afterpay zu mehr Händlern bringen

Afterpay arbeitet bereits mit 100.000 Händlern zusammen, aber Square prahlt mit „Millionen“. Darüber hinaus sind die meisten von Squares Verkäufern stationäre Einzelhändler, die wenig mit dem BNPL-Trend zu tun haben. Das gibt Square einen großen Vorteil, da Konkurrenten in diesem Bereich versuchen, in den physischen Einzelhandel vorzudringen. Und die Verwendung einer Marke wie Afterpay, die sowohl bei Händlern als auch bei Kunden Vertrauen aufgebaut hat, wird bei der Akzeptanz helfen.

Darüber hinaus sollte Afterpay Square dabei helfen, mehr Online- und Omnichannel-Händler an Bord zu bringen. Seine Omnichannel-Bemühungen haben sich während der Pandemie beschleunigt, und Afterpay ist ein weiterer Schritt, um den Bezahlen-Button auf Händler-Websites zu gewinnen. BNPL kann als Einstieg in das komplette Square Verkäufer-Ökosystem dienen.

Verbindung der beiden Ökosysteme

Letztendlich ist es das Ziel von Square, sowohl das Seller- als auch das Cash App-Ökosystem zu verbinden, und Afterpay ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen. Wenn ein Verkäufer BNPL mit Afterpay im Geschäft anbietet (entweder physisch oder online), kann Square diesen Kredit in der Cash App bedienen. Ebenso kann Square, wenn ein Verbraucher Afterpay in der Cash App nutzt, diesen Verbraucher zu seinen anderen Händlern bringen, die Afterpay akzeptieren.

Die Verbindung der beiden Ökosysteme bietet neue Möglichkeiten, den bestehenden Kundenstamm in einem Ökosystem zu nutzen, um das andere zu vergrößern. Zum Beispiel könnte die Aufforderung eines Händlers, Afterpay zu nutzen, einen Kunden dazu bringen, Cash App zum ersten Mal herunterzuladen und zu nutzen.

Die Vermehrung dieser Verbindungen wird es Square ermöglichen, schneller zu wachsen, als wenn es isolierte Produkte betreiben würde. Und während Square einen saftigen Preis für die Übernahme von Afterpay zahlt, sieht das Management, dass die Übernahme im ersten Jahr einen positiven Bruttogewinn mit einem moderaten Rückgang der EBITDA-Marge im gleichen Zeitraum produziert. Wenn Square die Übernahme durchführt, das Engagement der Cash App-Nutzer und Verkäufer erhöht und gleichzeitig ein stärkeres Wachstum in beiden Nutzerbasen erzielt, wird die Übernahme langfristig großartige Ergebnisse für die Investoren der Fintech-Aktie bringen.

Der Artikel Wie Square „Buy Now, Pay Later“ verbessern kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

