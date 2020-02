Wie viel verdient man – wortwörtlich – noch mit Aktien?

DAX, Dow Jones, NASDAQ und andere Börsenindizes haben in letzter Zeit neue Rekordhochs erreicht. Dem einen oder anderen Anleger ist dabei wahrscheinlich sogar schwindelig geworden.

Gerade in solchen Zeiten ist es aber oft gut, sich nicht zu fragen, welche aktuellen, kurzfristigen Entwicklungen die Börsen beeinflussen könnten, denn mit Sicherheit weiß das niemand. Stattdessen ist es eine gute Gelegenheit, die grundlegende Attraktivität von Aktien auf die Waagschale zu legen.

Wer wissen will, was die Wertgrundlage für Aktien ist, kann sich fragen, wie viel die Unternehmen in einem breiten Aktienindex im Verhältnis zu ihrem Börsenwert verdienen. Dafür gibt es eine einfache Methode.

Der bekannte Finanzprofessor Jeremy Siegel hat im Laufe seiner Forschung eine interessante Herangehensweise entdeckt. Er hat herausgefunden, dass es wertvolle Einsichten geben kann, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Aktienmarktes umzudrehen. Das ist dann das Gewinn-Kurs-Verhältnis, welches sich mit der Gewinnrendite deckt. Es gibt Auskunft darüber, welchen Prozentanteil eines Investments aktuell ein Jahresgewinn ausmacht.

Eine kurze Beispielrechnung: Man kauft genau eine Aktie eines Unternehmens, die genau 100 Euro kostet, und das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresgewinn von 10 Euro je Aktie. Dann ist die Gewinnrendite 10 %. Würde man den gesamten Gewinn als Dividende ausschütten, wäre auch die Dividendenrendite 10 %. Mit dieser Rechnung sieht man einfach, in welcher relativen Höhe Gewinne erwirtschaftet werden, wenn man als Anleger an einem Investment beteiligt ist.

Eine Studie von Jeremy Siegel aus dem Jahr 2014 hat gezeigt, dass amerikanische Aktien seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine inflationsbereinigte Rendite von 6,6 bis 6,7 % gebracht haben. Das langfristige KGV lag in diesem Zeitraum bei 15, was einer Gewinnrendite von 6,7 % entspricht. Mit der Gewinnrendite konnten also zukünftige Renditen sehr genau vorhergesagt werden.

Wenden wir das nun auf die heutige Situation an. Ende Januar hatte der MSCI World, ein breiter Index mit Aktien aus Industrieländern, ein KGV von fast exakt 20, was einer Gewinnrendite von 5 % entspricht. Da haben wir die Antwort darauf, was man mit Aktien zu aktuellen Kursen noch „verdient“: circa 5 % an grundlegenden Gewinnen.

Wenn die Forschungsergebnisse weiterhin anwendbar bleiben, lässt sich also zurzeit von Aktien nach Inflation eine langfristige jährliche Rendite von circa 5 % erwarten. Das ist ein gutes Stück weniger als in der Vergangenheit, aber deutlich mehr als auf dem Bankkonto.

