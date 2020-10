Was haben Apple, Gilead Sciences und Tesla gemeinsam? Auf den ersten Blick magst du denken: „Nicht viel.“ Ihre Geschäfte sind sehr unterschiedlich. Die Unternehmen sind zwar alle groß, unterscheiden sich aber auch erheblich in der Größe.

Aber es gibt zumindest eine Gemeinsamkeit, die Apple, Gilead und Tesla gemeinsam haben. Sie alle waren früher Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Die meisten der heute auf dem Markt bekannten Aktien waren irgendwann einmal Small-Cap-Aktien. Aber wie viele Small-Cap-Aktien gibt es genau? Die Zahl der Small-Cap-Unternehmen schwankt recht stark. Du wirst aber vielleicht überrascht sein, wie viele Small-Cap-Aktien es gibt.

Gesamtzahl der Small-Cap-Aktien (vorläufig)

Der Russell 2000 Index ist der bekannteste Small-Cap-Aktienmarktindex. Gibt es also 2.000 Small-Cap-Aktien? Nicht unbedingt. Der Russell 2000 umfasst die 2.000 kleinsten Aktien im breiteren Russell 3000-Index, aber die Aktien müssen eigentlich nicht unbedingt Small-Cap-Aktien sein.

Um die Gesamtzahl der Small-Cap-Aktien zu bestimmen, müssen wir zunächst wissen, was eine Small-Cap-Aktie ist. Die Investoren definieren sie auf unterschiedliche Weise, aber Small Caps werden am häufigsten als Aktien mit einer Marktkapitalisierung (der Gesamtwert der von allen Aktionären, einschließlich Insidern von Unternehmen, gehaltenen Aktien) zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar definiert.

Am 21. September 2020 gab es nach dieser Definition 1.677 Small-Cap-Aktien. Aber wenn du dies liest, könnte die Zahl schon anders sein.

Warum sich diese Veränderung rasch vollzieht

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass sich die Zahl der Small-Cap-Aktien rasch ändert:

1. Die Marktkapitalisierung von Micro-Cap-Aktien steigt

Viele Aktien haben kleinere Marktkapitalisierungen als Small-Cap-Aktien. Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 50 Millionen und 300 Millionen US-Dollar werden als Micro-Cap-Aktien bezeichnet. Wenn ihre Marktkapitalisierung so weit ansteigt, dass sie 300 Millionen US-Dollar übersteigt, fallen sie in die Kategorie der Small Caps.

Es braucht oft keinen sehr großen Sprung, damit aus Micro-Cap-Aktien Small-Cap-Aktien werden. Zum Beispiel gab es am 21. September 2020 mehr als 30 Micro-Cap-Aktien, die nur eine Kurssteigerung von 5 % benötigen würden, um Small-Cap-Aktien zu werden.

2. Die Marktkapitalisierung von Mid-Cap-Aktien sinkt

Die Zahl der Small-Cap-Aktien kann auch wachsen, wenn die Marktkapitalisierung größerer Aktien sinkt. Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 2 Milliarden und 10 Milliarden US-Dollar werden als Mid-Cap-Aktien bezeichnet. Wenn die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen jedoch unter 2 Milliarden US-Dollar fällt, fallen sie in die Kategorie der Small Caps.

Wie du vielleicht erwartest, können sich zu jedem Zeitpunkt mehrere Aktien in der Blase zwischen Mid-Cap und Small-Cap befinden. So müssten zum Beispiel am 21. September 2020 mehr als 40 Mid-Cap-Aktien nur um 5 % fallen, um Small-Cap-Aktien zu werden.

3. Unternehmen führen Börsengänge (IPOs) durch

Ein Initial Public Offering (IPO) ist der Prozess, den private Unternehmen durchlaufen, um an die Börse zu gehen und Aktien an externe Investoren zu verkaufen. In vielen Fällen qualifizieren die Marktkapitalisierungen dieser Unternehmen bei ihrem IPO diese als Small-Cap-Aktien.

4. Small-Cap-Unternehmen werden übernommen oder fusionieren mit anderen Unternehmen

Fusionen und Übernahmen sind in der Geschäftswelt relativ häufig. Wenn ein Small-Cap-Unternehmen von einem anderen Unternehmen aufgekauft wird oder mit einem anderen Unternehmen fusioniert, nimmt die Zahl der Small-Cap-Aktien ab.

5. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden privat

Manchmal entscheiden sich öffentlich gehandelte Small-Cap-Unternehmen dafür, sich in Privatbesitz zu begeben. Dies geschieht nicht sehr oft, aber wenn es doch geschieht, wird die Anzahl der Small-Cap-Aktien reduziert.

Warum Marktkapitalisierung wichtig ist

Ist die Marktkapitalisierung wirklich wichtig? Spielt es eine Rolle, ob eine Aktie ein Small Cap ist oder nicht? Eigentlich ja. Die folgende Tabelle zeigt durchschnittliche jährliche Erträge und Standardabweichungen (ein Maß für die Volatilität) für Aktien zwischen 1972 und 2019.

Marktkapitalisierung durchschnittliche jährliche Rendite Standard-Abweichung Large Caps 10,7 % 17,4 Small Caps 12,8 % 22,4

QUELLE: DUFF & PHELPS, AKTIEN, ANLEIHEN, WECHSEL UND INFLATION 2020 ZUSAMMENFASSUNG.

Aktien mit geringer Marktkapitalisierung tendieren dazu, sich langfristig besser zu entwickeln als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Konflikt besteht jedoch darin, dass sie volatiler sind, wie die höhere Standardabweichung bei Aktien mit geringer Marktkapitalisierung zeigt.

Aktien, die hohe durchschnittliche jährliche Renditen erzielen können, werden wahrscheinlich nicht ewig Small Caps bleiben. Und eine von ihnen könnte sogar das nächste Apple, Gilead Sciences oder Tesla werden.

The post Wie viele Small-Cap-Aktien gibt es? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 09.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, Gilead Sciences und Tesla.

Motley Fool Deutschland 2020

