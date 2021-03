Wieder ein neuer Dax-Höchststand: Bisherige Verlierer ziehen an

Was in den letzten Tagen wenig gefragt war, stand in Dax und MDax wieder oben. Der Leitindex selbst hat knapp unterhalb eines neuen Rekords geschlossen. Im Blick vieler Anleger steht der Sportartikelhersteller Adidas.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US6311011026, US2605661048, DE000A1EWWW0