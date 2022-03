Wieder Evakuierungen wegen Überflutungen in Australien

Sydney (Reuters) - Wegen Überschwemmungen im Zuge starker Regenfälle müssen im Osten Australiens zum zweiten Mal in diesem Monat Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Angesichts der steigenden Flusspegel ordneten die Behörden am Dienstag für die Stadt Lismore im Norden des Bundesstaates New South Wales, die von der Rekordfluten vor einem Monat mit am stärksten betroffen war, erneut eine Evakuierung an. Viele Gebäude in einigen zuletzt am schwersten betroffenen Regionen würden wohl wieder überschwemmt. Es drohten zudem Sturzfluten, da der starke Regen auch in den nächsten 24 Stunden anhalten sollte. Betroffen ist erneut auch der Bundesstaat Queensland. Dort kam ein Mann ums leben, nachdem sein Fahrzeug in den Fluten stecken geblieben war - das zweite Todesopfer der jüngsten Überschwemmungen.

In der Region kämpfen die Menschen immer noch mit den Folgen der Flutkatastrophe von Anfang März. Damals kamen mindestens 21 Menschen ums Leben, Hunderte Häuser wurden von den Wassermassen mitgerissen, viele Farmen verloren ihre Viehbestände. Viele Trümmer sind noch nicht beseitigt.