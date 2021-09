Wieder lange Schlangen vor Tankstellen in London

London (Reuters) - In London haben sich am Mittwoch trotz der von Premierminister Boris Johnson angekündigten Verbesserung der Versorgungslage wieder lange Schlangen vor Tankstellen gebildet.

Reuters-Reporter sahen die auf Benzin wartenden Autofahrer im Norden Londons. Auf der vielbefahrenen Autobahn M25, die die britische Hauptstadt umkreist, warnten Tankstellen, Benzin könne zeitweise nicht verfügbar sein. Wegen der Engpässe wurden Forderungen laut, Ärzte, Krankenschwestern und Altenpfleger bevorzugt mit Benzin zu versorgen, damit deren Dienste gewährleistet würden. Dies lehnt Johnson bislang ab.

Die Engpässe liegen nicht an einem Mangel an Benzin. Vielmehr kann Treibstoff nicht in ausreichendem Umfang zu den Tankstellen transportiert werden, weil Zehntausende Lkw-Fahrer fehlen. Die Regierung hat 150 Tanklaster-Fahrer der Armee abkommandiert, die nach Medienberichten in den nächsten Tagen beim Sprit-Transport helfen sollen.

Nach Angaben von Industrie-Verbänden herrscht die größte Sprit-Knappheit in London, im Südosten des Landes und anderen englischen Städten. Der Verband der Kraftstoff-Händler PRA, der etwa zwei Drittel aller 8.380 britischen Tankstellen vertritt, erklärte am Dienstag, dass 37 Prozent seiner Tankstellen keinen Kraftstoff mehr hätten.