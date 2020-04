Wieder mehr Raps in Deutschland angebaut

BERLIN (dpa-AFX) - Die Anbaufläche von Raps auf deutschen Feldern ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Nach dem niedrigsten Wert seit der Jahrtausendwende im Jahr 2018 "stieg die Aussaatfläche nun in fast allen Bundesländern wieder an", teilte die Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (UFOP) am Donnerstag in Berlin mit. Demnach haben Bauern 2019 rund 950 000 Hektar Raps ausgesät - das entspricht etwa der Hälfte der Fläche Sachsens. Ein Jahr zuvor seien es 90 000 Hektar weniger gewesen.

Die Trockenheit der vergangenen Sommer mache auch den Rapsbauern zu schaffen. Bauern können die Pflanze nach Angaben der UFOP nur noch dort aussäen, wo die Bedingungen günstig seien. Dadurch reduziere sich die Anbaufläche. Auch die Corona-Pandemie belaste die Landwirte: "Da der Raps mit den Rohöl- und Energiepreisen über die Bioenergiemärkte sehr eng gekoppelt ist, riss der extreme Absturz der Rohölpreise in den Wochen der Corona-Krise auch die Rapspreise mit in die Tiefe."/sb/DP/mis