Wieder neue Rekorde - EZB im Blick

Der Dax hat nun schon am vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Aussagen der Europäischen Zentralbank rund um den Zinsentscheid haben dem Leitindex noch einmal Schwung verliehen. Außerdem ist ein weiterer Impfstoff in der EU zugelassen.

