Wieder Waldbrände bei Athen - Bewohner müssen Häuser verlassen

Athen (Reuters) - In Griechenland sind wegen eines Waldbrandes wieder mehrere Häuser geräumt worden.

Das Feuer brach am Montag nahe der Hafenstadt Lavrio rund 60 Kilometer südlich von Athen aus. Mindestens 71 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen, unterstützt von sechs Löschflugzeugen und vier Hubschraubern. Das Feuer verbreitete sich in einer wenig bewachsenen Zone, wurde aber vom Wind in Richtung von Pinien getrieben. In den vergangenen Wochen sind in Griechenland über 500 Waldbrände während einer Hitzewelle ausgebrochen, die Rekordtemperaturen um die 45 Grad Celsius erreichte.