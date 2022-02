Wiener RBI - Bieten in der Ukraine nach wie vor alle Bankleistungen an

Wien (Reuters) - Die ukrainische Tochter des österreichischen Geldhauses Raiffeisen Bank International (RBI) bietet nach eigenen Angaben trotz des Krieges nach wie vor alle wichtigen Bankleistungen an.

Die Raiffeisen Bank Ukraine wolle ihre Kunden trotz extrem schwieriger Bedingungen unterstützen, teilte das Institut mit Sitz in Wien am Montag mit. Da die Sanktionen gegen Russland fast täglich ausgeweitet würden, könne man noch keine abschließende Einschätzung geben. "Sie sind hart und in ihren Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft weitreichend", erklärte die RBI. "Die Auswirkungen auf die RBI Gruppe werden analysiert." Zum Geschäft in Russland - dem wichtigsten Einzelmarkt der RBI - äußerte sich die Bank nicht.

In der Ukraine stehe die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle. Dienstleistungen würden unter der Voraussetzung angeboten, dass keine Gefahr für die Sicherheit besteht. "Die Professionalität unserer ukrainischen Mitarbeiter lässt sich mit Worten nicht beschreiben", so die RBI. Die Bank tue alles in ihrer Macht Stehende, um Kollegen und deren Familien zu unterstützen.