Wienerberger auf Rekordkurs - Aktie steigt

Wien (Reuters) - Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger steuert dank einer hohen Nachfrage im Neubau- und Infrastrukturbereich auf ein Rekordergebnis zu.

"Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden, Wienerberger wächst sehr stark organisch", sagte Vorstandschef Heimo Scheuch der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Die Auftragslage sei hervorragend und die weltweit fast 200 Werke entsprechend hoch ausgelastet. Die Ziele für das Gesamtjahr 2021 wurden daher erneut angehoben: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde nun mit 650 Millionen Euro erwartet. Der Baustoffkonzern wird damit besser als 2019 - dem Jahr vor Ausbruch der Virus-Pandemie - abschneiden.

Anleger reagierten erfreut. An der Wiener Börse legten die Wienerberger-Papiere 5,8 Prozent auf 33,72 Euro zu und erreichten damit den höchsten Stand seit August.

In den ersten neun Monaten kletterten die Erlöse um 14 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn erhöhte sich um 19 Prozent auf 509,1 Millionen Euro. Unter dem Strich konnte sich der Gewinn mit 227,3 Millionen Euro mehr als verfünffachen. Im vergangenen Jahr musste das Wiener Unternehmen aufgrund von Corona-bedingten Lockdowns seine Werke vorübergehend stilllegen.

Bereits im Sommer schraubte Scheuch die Ziele nach oben und kündigte für den operativen Gewinn eine Bandbreite von 620 bis 640 Millionen Euro an. Nicht enthalten sei in der Prognose ein zusätzlicher Beitrag aus den Zukäufen in Höhe von rund 15 Millionen Euro. "Wir haben sehr erfolgreich zugekauft in Nordamerika, Großbritannien und Irland und dafür fast eine halbe Milliarde Euro ausgegeben", sagte Scheuch.

Wienerberger ist weltweit der größte Ziegelproduzent für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie europäischer Marktführer bei Tondachziegeln. Neben Ziegeln für Wand, Fassade und Dach stellt das Unternehmen auch Rohrsysteme aus Kunststoff und Keramik her sowie Flächenbefestigungen aus Beton und Ton. Der Trend zum Haus im Grünen - der sich während der Corona-Krise verstärkt hatte - sei nicht nur am Heimatmarkt Österreich, sondern in ganz Europa und Nordamerika ungebrochen. "Wir haben einen sehr steigenden Ansatz bei Ein- und Zweifamilienhäusern am Land, das sieht man deutlich bei den Genehmigungen und Baubeginnen", sagte Scheuch.

Gut im Griff hat Wienerberger laut Scheuch die allgemeine Kosteninflation sowie die Versorgung durch Rohstoffe. "Durch unser proaktives Einkaufsmanagement hatten wir im Vergleich zu unseren Mitbewerbern im Bereich der Kunststoffgranulate keinen Mangel gehabt", sagte Scheuch. Einen großen Teil der Kosten habe man weitergeben können. Zudem habe Wienerberger keine wichtigen Lieferketten über Asien oder andere Kontinente. "Wir hängen vom Rohstoff lokal ab". Allgemein rechnet Scheuch im Bereich der Logistik mit einer Entspannung in den nächsten sechs Monaten. Beim Thema Inflation erwartet der Manager jedoch eine weitere Steigerung im nächsten halben Jahr.