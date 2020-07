Wienerberger hat sein Aktienrückkaufprogramm beendet

Der österreichische Ziegelkonzern Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) hat sein Rückkaufsprogramm 2020 mit 30. Juni 2020 beendet, weil das maximale Rückkaufsvolumen von 1.151.879 Stück Aktien mit Erwerben vom 30. Juni 2020 erreicht wurde, wie am Mittwoch berichtet wurde. Der gewichtete durchschnittliche Kaufkurs lag bei 17,024 Euro.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2020 um 2 Prozent auf 793 Mio. Euro, wie am 14. Mai berichtet wurde. Beim bereinigten EBITDA erreichte Wienerberger 105 Mio. Euro nach 109 Mio. Euro im Vorjahr. Aufgrund der Covid-19-Pandemie war es notwendig die Erwartungen in einzelnen Märkten entsprechend anzupassen, wie Wienerberger bei Vorlage der Quartalszahlen weiter mitteilte. Dies führte im ersten Quartal 2020 zu Wertberichtigungen von rund 116 Mio. Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 106,3 Mio. Euro nach einem Gewinn von 26,8 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Unter der Annahme, dass es in den Wienerberger-Märkten zu keinen weiteren Lockdowns kommt und sich die Nachfragesituation rasch wieder normalisiert, rechnet Wienerberger 2020 mit Marktrückgängen in der gesamten Gruppe zwischen 15 Prozent und 20 Prozent. In diesem Fall wird das bereinigte EBITDA bei 440-480 Mio. Euro zu liegen kommen, wie Wienerberger Mitte Mai weiter ausführte.

Die Wienerberger Gruppe ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Gegründet 1819 in Wien notiert das Unternehmen seit 1869 an der Wiener Börse. Es werden knapp 16.000 Mitarbeiter beschäftigt.

