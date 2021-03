Wifo-Institut - Österreichs Wirtschaft wird 2021 bestenfalls um 2,3 Prozent wachsen

Berlin (Reuters) - Die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft in Österreich wird nach Ansicht des Wifo-Instituts dieses Jahr höchstens um 2,3 Prozent wachsen.

Der weitere Konjunkturverlauf hängt demnach maßgeblich von den behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab. "Ein neuerlicher Lockdown im April würde das Wachstum 2021 um knapp einen Prozentpunkt dämpfen. 2022 wäre die Erholung dafür stärker", erklärte das Institut in seiner am Freitag vorgelegten Studie. Um die Bandbreite der künftigen Wirtschaftsentwicklung einzugrenzen, haben die Forscher zwei Szenarien entworfen: Im Öffnungsszenario werden die Einschränkungen im Lauf des Frühjahrs vollständig aufgehoben. Das Lockdown-Szenario geht hingegen von einer neuerlichen Schließung des Handels und der personennahen Dienstleistungen im April aus.

Im ersten Szenario kommt die Wirtschaft bereits im Frühjahr wieder in Schwung, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte demnach 2021 um 2,3 Prozent und 2022 um 4,3 Prozent wachsen. Im Lockdown-Szenario verzögert sich die Erholung, der Zuwachs beträgt den Berechnungen zufolge dann 2021 insgesamt 1,5 Prozent und 2022 4,7 Prozent. Die Covid-19-Krise dürfte jedenfalls länger nachwirken, so die Einschätzung der Forscher. Privater Konsum und Reiseverkehr werden demnach 2022 in beiden Szenarien in der Alpenrepublik geringer sein als vor der Krise.

Das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien geht in seiner Prognose davon aus, dass das BIP in diesem Jahr um 2,6 Prozent steigen wird. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 4,3 Prozent erwartet.

Österreich hat angesichts einer drohenden Überlastung des Gesundheitswesens für die Hauptstadt Wien und zwei weitere Bundesländer jüngst einen harten Lockdown über Ostern beschlossen. Zuvor hatte die Regierung am 8. Februar die Corona-Restriktionen landesweit gelockert und den Handel und die Schulen wieder geöffnet. Seitdem waren die Infektionszahlen aber wieder in die Höhe geschnellt.