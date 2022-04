Will die FED den Aktienmarkt auf einem niedrigeren Niveau sehen?

Replaced by the video

Laut dem Sitzungsprotokoll der letzten Tagung, plant die Federal Reserve die Bilanz um monatlich 95 Milliarden Dollar zu reduzieren. Im Schnitt hatte die Wall Street eine Reduktion von 85 Milliarden Dollar erwartet. Einige rechneten mit bis zu 120 Milliarden Dollar. Besonders spannend war das heutige Interview mit dem Bill Dudley, dem ehemaligen Chef der Notenbank von New York. Dudley betont, dass ein niedrigerer Aktienmarkt notwendig sein dürfte, um der Inflation entgegen zu wirken. Will das die Notenbank wirklich?

00:00 Intro

01:15 Will die FED einen niedrigeren Aktienmarkt?

04:50 Fazit: Sitzungsprotokoll FED

05:55 Renditen trotzdem stabil

06:50 ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen

08:05 Google Search: Inflation und Rezession

09:20 Tagesgewinner: Defensive Branchen

10:33 Tagesverlierer: Tech, Banken, Bau

11:40 Bauwerte vs S&P 500

13:05 VIX zieht an, aber unwesentlich.

14:30 Die zwei entscheidenden Faktoren

