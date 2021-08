Willst du dich ein bisschen reich fühlen? Hier kommt die passende Kennzahl dazu

Reich sein oder auch nicht: Bestimmt das dein Denken? Dann lass uns im Vorfeld zwei Dinge definieren: Zum einen ist ein Vermögen und gerade der Begriff reich absolut selektiv. Das bedeutet, dass insbesondere Vergleichswerte definieren, wo du mit Blick auf dein Vermögen eigentlich stehst.

Zum anderen ist das Reichsein aber auch von deiner subjektiven Wahrnehmung abhängig. Das bedeutet, dass deine Lebensumstände und Erwartungen definieren, ob du dieses Ziel erreicht hast. Oder vielleicht einem utopischen Luftschloss nachjagst, das du niemals erreichen kannst.

Riskieren wir heute einen Blick auf eine Kennzahl, die zeigt: Viele von uns sind vermögender, als wir denken. Um nicht ganz übermütig zu werden, wollen wir jedoch auch unsere Erwartungshaltung mit ein, zwei Kennzahlen dämpfen.

Reich? Hier ist jedenfalls das durchschnittliche Vermögen!

Reich definiert sich, wie gesagt, anhand von Vergleichswerten. Das bedeutet, wer ein überdurchschnittliches Vermögen besitzt, der könnte reich sein. Wobei auch das Wörtchen Durchschnitt natürlich so seine Tücken besitzt. Die folgenden Kennzahlen demonstrieren das ebenfalls sehr deutlich.

Wie jetzt jedenfalls der 2021er-Global-Wealth-Report definiert, beträgt das globale durchschnittliche Vermögen im arithmetischen Mittel 79.952 US-Dollar. Ein Wert, den so mancher vielleicht nicht erreicht, was jedoch auch nicht verkehrt ist. Reich ist per Median jedoch, wer über 7.552 US-Dollar auf dieser Welt besitzt. Das ist im Endeffekt der Mittelwert, der womöglich besseren Aufschluss über die Verteilung des Vermögens gibt. Das heißt wiederum: Wer mehr als diesen Wert besitzt, der hat mehr als die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten. Grundsätzlich eine Kennzahl, die wir als Reichsein definieren könnten. Und die viele hierzulande wohl überspringen können.

Aber falls du dich jetzt zu gut fühlst, wie gesagt: Es geht um Vergleichswerte. Wenn man beispielsweise als Investor andere Vergleichswerte heranzieht, so ist die Ausgangslage anders. Die Schweizer kommen beispielsweise auf ein durchschnittliches Vermögen im arithmetischen Mittel von 673.692 US-Dollar. Wohingegen es das höchste Median-Vermögen bei den Luxemburgern mit 259.899 US-Dollar gibt. Vermögen ist relativ, was möglicherweise die wichtigste Erkenntnis an dieser Stelle ist.

Definiere selbst, was du bist

Wenn du mich fragst, zeigen diese Kennzahlen jedoch vor allem eines: Reich sein ist absolut relativ. Global gesehen haben wir Deutsche eine hervorragende Chance, ein überdurchschnittliches Vermögen zu besitzen. Wenn wir uns hingegen mit den Schweizern oder Luxemburgern vergleichen, könnten wir uns arm fühlen.

Im Endeffekt ist es wichtig, dass du für dich selbst definieren solltest: Arm und reich sind relativ. Wichtig ist für mich eher, dass man einfach zufrieden ist. Sowie eben relativ gesehen unter seinen Verhältnissen lebt, was den Vermögensaufbau ermöglicht. Damit kann zumindest jeder ein Vermögen aufbauen und seine eigene Ausgangslage verbessern.

