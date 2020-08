Windanlagenbauer Siemens Gamesa will stärker wachsen als der Markt

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der schwächelnde Windanlagenbauer Siemens Gamesa traut sich in den kommenden Jahren reichlich Wachstum zum. Die Spanier haben sich vorgenommen, bis 2023 stärker zu wachsen als der Markt, in dem sie sich bewegen. Das geht aus Unterlagen im Rahmen Kapitalmarkttages vom Donnerstag hervor. Zudem sollen künftig mindestens 25 Prozent des Nettogewinns für Dividendenausschüttungen verwendet werden. Das Management will im Zuge des Kapitalmarktages auch näher erläutern, wie es den Konzern wieder in die Spur führen will./knd/mis