windeln.de-Aktie: Schon wieder 40 % Kursanstieg

Nachdem die Spekulanten langsam das Interesse an der windeln.de-Aktie verloren hatten, scheint es nun einen weiteren Versuch zu geben, den Aktienkurs in neue Höhen zu treiben. In der Spitze ist der Kurs am 24.06.2021 auf bis zu 2,86 Euro gestiegen. In den Handelstag ist die Aktie bei einem Kurs von 1,57 Euro gestartet. Damit ist der Kurs also um bis zu 82 % gestiegen. Zwar konnten die Gewinne nicht komplett gehalten werden, aber auch am Nachmittag kostete die Aktie noch etwa 2,20 Euro.

Hier kann man vermutlich gerade das gleiche Phänomen beobachten, das sich schon am Anfang des Monats gezeigt hat. Ein Haufen spekulationsfreudiger Anleger findet sich zusammen und kauft gezielt die windeln.de-Aktie, um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. In der ersten Runde vor wenigen Wochen ist der Aktienkurs sogar zeitweise auf mehr als sieben Euro gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass der Kurs seit Jahren immer weiter gefallen ist und seit einigen Monaten sogar nur noch um die Marke von einem Euro pendelte, ist das eine beeindruckende Performance. Dabei wird die Kursexplosion wohl durch zwei Faktoren begünstigt.

1. Der niedrige Kurs macht das Zocken einfach

Eine einzelne Aktie kostet selbst nach dem starken Kursanstieg nur wenig mehr als zwei Euro. Das ist etwa so viel wie ein Espresso im Café um die Ecke und macht daher das Zocken mit der Aktie besonders attraktiv. Obendrauf kommt sogar noch, dass das Traden bei einigen Brokern inzwischen kostenlos möglich ist. Kauft man sich also eine windeln.de-Aktie verliert man im schlimmsten Fall den Gegenwert eines Espressos. Und im besten Fall vervielfacht man seinen Einsatz innerhalb weniger Stunden oder Tage.

2. Geringer Free Float begünstigt die Kursausschläge der windeln.de-Aktie

Ein weiterer Punkt, der die starken Kursausschläge der windeln.de-Aktie begünstigt, ist der geringe Free Float. Am 30.03.2021 waren nur knapp 2,3 Mio. Aktien frei handelbar. Das sind nur 16,3 % der insgesamt 12,1 Mio. Aktien. Den Rest besitzen einige Großaktionäre. Die geringe Zahl an Aktien macht es aber umso einfacher, den Kurs zu beeinflussen. Wenn sich nur einige Tausend Zocker zusammenfinden und jeweils ein paar Aktien kaufen, kann das schon einen Einfluss auf den Kurs haben.

An einem gewöhnlichen Handelstag werden im XETRA-Handel der deutschen Börse nur wenige Zehntausend windeln.de-Aktien gehandelt. Je mehr Kauforders es nun gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Orders den Kurs steigen lassen, da nicht genügend Verkaufsorders zur Verfügung stehen. Oder einfach ausgedrückt: Die Nachfrage übersteigt schnell das Angebot und treibt damit den Kurs.

Aber jedem Käufer der Aktie sollte bewusst sein, dass das Risiko, einen Teil seines Einsatzes zu verlieren, enorm ist. Denn windeln.de schreibt seit Jahren hohe Verluste. Durch Unternehmensperformance ist der Kursanstieg wohl kaum zu rechtfertigen. Früher oder später wird der Kurs deshalb aus meiner Sicht wieder fallen müssen.

