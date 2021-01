Windenergiebranche legt beim Ausbau an Land zu

Düsseldorf (Reuters) - Die Windenergiebranche hat im vergangenen Jahr mehr Windräder an Land aufgestellt, ist jedoch mit dem Tempo nicht zufrieden.

In Deutschland seien Anlagen mit einer Leistung von 1431 Megawatt errichtet worden, teilten der Bundesverband Windenergie und der Maschinenbauverband VDMA Power Systems am Dienstag mit. Dies sei gegenüber dem Vorjahreswert von 983 Megawatt zwar ein Plus von 46 Prozent. Die Menge reiche aber weder für das Erreichen der Klimaziele noch für den steigenden Bedarf der Industrie nach klimaneutraler Energie.

Das zum Jahresende 2020 verabschiedete Erneuerbare-Energien-Gesetz sehe bis 2030 ein Ausbauziel der Onshore-Windenergie von 71 Gigawatt vor, betonten die Lobbyisten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten jedes Jahr 5000 bis 6000 Megawatt hinzukommen. Für 2021 prognostizieren die Verbände einen Ausbau von 2.000 bis 2.500 Megawatt. Insbesondere durch Proteste von Anwohnern verzögern sich Projekte, aber Investoren fehlt auch teils das Zutrauen in neue Auktionsmodelle, die die in den vergangenen 20 Jahren garantierten Erträge ablösen. Ende 2020 waren hierzulande Onshore-Windräder mit einer Leistung von rund 55 Gigawatt installiert.