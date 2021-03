Winter-Wetter bremst Lkw-Verkehr - Fahrleistung sinkt im Februar

Berlin (Reuters) - Der Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen ist auch im Februar gesunken und musste dem teilweise harten Wintereinbruch Tribut zollen.

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lkw mit mindestens vier Achsen fiel um 2,1 Prozent zum Vormonat und damit den zweiten Monat in Folge, wie das Statistische Bundesamt und das Bundesamt für Güterverkehr am Dienstag mitteilten. Die Fahrleistung liegt damit um 2,7 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats und auf dem Durchschnittsniveau der zwölf Monate vor Krisenbeginn (März 2019 bis Februar 2020). Beim Statistikamt hieß es, Grund für den Rückgang seien weniger die verschärften Grenzkontrollen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Vielmehr habe das winterliche Wetter vor allem in der zweiten Februarwoche für einen Dämpfer gesorgt.

"Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen", erklärte das Statistikamt den Indikator. Der Index hänge "somit eng mit der Industrieproduktion in Deutschland zusammen und gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung". Die Industriebetriebe hatten im Januar ihre Produktion um 0,5 Prozent gedrosselt und damit zum ersten Mal seit April 2020.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Schlussquartal 2020 wegen steigender Exporte und Bauinvestitionen um 0,3 Prozent - trotz der zweiten Corona-Welle. Für das laufende erste Quartel 2021 wird dagegen vor allem wegen des anhaltenden Lockdowns ein deutlicher Rückgang erwartet.