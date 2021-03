Wintereinbruch bremst US-Eigenheimabsatz - Preise ziehen an

(korrigiert Zahl im zweiten Satz: 6,22 Millionen, nicht 6,62)

Washington (Reuters) - Der heftige Wintereinbruch in vielen Teilen des Landes hat den Eigenheimabsatz in den USA im Februar unerwartet deutlich sinken lassen.

Die Zahl verkaufter Bestandsbauten fiel um 6,6 Prozent zum Vormonat auf eine Jahresrate von 6,22 Millionen Einheiten, wie der Maklerverband National Association of Realtors am Montag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang um 3,0 Prozent gerechnet.

Der durchschnittliche Kaufreis für ein bestehendes Eigenheim stieg im Februar um 15,8 Prozent zum Vorjahresmonat auf 313.000 Dollar. Die Preise werden derzeit durch einen akuten Mangel an zum Verkauf stehenden Häusern in die Höhe getrieben. Im vergangenen Monat waren 1,03 Millionen Eigenheime auf dem Markt - ein Rekordrückgang von 29,5 Prozent im Vergleich zum Februar 2020. Bauherren werden durch rekordhohe Holzpreise sowie einen Mangel an Grundstücken und Arbeitskräften behindert.