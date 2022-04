Wintershall Dea macht Milliardenverlust wegen Nord Stream 2

Frankfurt (Reuters) - Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea ist zu Jahresbeginn wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 tief in die roten Zahlen gerutscht.

Im ersten Quartal fiel ein Nettoverlust von einer Milliarde Euro an nach einem Gewinn von 161 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wintershall Dea verbuchte Wertminderungen von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Finanzierung von Nord Stream 2 und seinem Russlandgeschäft. Operativ lief es dagegen rund: Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 1,84 Milliarden Euro von 704 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Produktion erhöhte Wintershall Dea um zwei Prozent auf 669.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag.

Das Unternehmen, an dem der Chemiekonzern BASF noch 67 Prozent und die Investorengruppe Letter One des russischen Milliardärs Michail Fridman 33 Prozent hält, hatte Nord Stream 2 im März vollständig abgeschrieben. Der Konzern hatte Anfang März angekündigt, alle neuen Projekte zur Öl- und Gas-Förderung in Russland zu stoppen, Zahlungen nach Russland wurden eingestellt. Wintershall-Dea-Chef Mario Mehren erklärte nun, der Krieg in der Ukraine sei ein "fundamentaler Wendepunkt" für sein Unternehmen. Der Konzern wolle aber seine Beteiligungen an bestehenden Projekten in Russland aufrecht erhalten, denn bei einem Rückzug würden Milliardenwerte an den russischen Staat fallen. Wintershall Dea wolle jedoch sein Portfolio außerhalb Russlands stärken, etwa in Norwegen.

Wintershall Dea erzielt rund 48 Prozent seiner Produktion in Russland. Das Unternehmen sowie der Versorger Uniper, die österreichische OMV, die französische Engie und Shell hatten zur Hälfte die Finanzierung von der Pipeline Nord Stream 2 übernommen. Die rund 9,5 Milliarden Euro teure Pipeline, die dem russischen Gaskonzern Gazprom[GAZP.MM] gehört, liegt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine auf Eis.