Wipro als strategischer Transformationspartner von ABB ausgewählt

Wipro entwickelt digitale Arbeitsplatzservices für die Mitarbeitenden von ABB weltweit

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, hat einen fünfjährigen, strategischen Auftrag erhalten, um die Transformation der digitalen Arbeitsplatzdienste von ABB Information Systems voranzutreiben. Die Vereinbarung im Wert von über 150 Millionen US-Dollar wird ABB Information Systems dabei helfen, seinen 105'000 nn in über 100 Ländern eine verbesserte digitale Erfahrung zu bieten, die den Ansprüchen der Verbraucher gerecht wird.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Dieses Engagement, zentral von der Schweiz aus von ABB und Wipro Limited geleitet, wird zu einer verstärkten Automatisierung und einer verbesserten Benutzererfahrung durch personalisierte Dienste führen, die durch Echtzeit-Analysen untermauert werden - alles in Verbindung mit Wipros überlegenen Endpunkt-Sicherheitsdiensten. Wipro wird ABB auch mit Managed Services unterstützen und dabei die LiVE Workspace™-Lösung von Wipro nutzen.

Christophe Zajpt, Head of IT Consumer Experience, ABB, sagt: „Wipro war in den letzten sechs Jahren ein wesentlicher Bestandteil unserer IT-Aktivitäten und hat sich als starker Partner auf unserer Transformationsreise zum digitalen Arbeitsplatz erwiesen. Die Arbeit von Wipro ist von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf das Leben unserer Kunden auswirkt, und unsere Partnerschaft wird auch weiterhin zu bedeutenden digitalen und technologischen Veränderungen an unserem ABB-Arbeitsplatz führen. Wir werden es unseren Mitarbeitenden ermöglichen, „so zu arbeiten, wie sie leben”, indem wir ihnen jederzeit, von jedem Ort und auf jedem Gerät Zugang zu ihren Bedürfnissen geben, und zwar mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit und der besten digitalen Erfahrung. Die IT spielt eine entscheidende Rolle im Unternehmen und hat sich zu einem Wettbewerbsvorteil entwickelt. Wir sind zuversichtlich, dass Wipro der richtige Partner ist, um uns dabei zu helfen, das volle Wachstums- und Produktivitätspotenzial einer intelligenten Anwendung von innovativen Arbeitsplatzlösungen auszuschöpfen.”

Pierre Bruno, CEO, Europe, Wipro Limited, sagt: „ABB ist ein grossartiges Beispiel für ein Unternehmen, das die Kraft der Technologie zur Transformation nutzen will. Als strategischer Partner von ABB werden wir eine zukunftsweisende Roadmap vorantreiben, die unsere bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse über ABB nutzt und die besten Praktiken der digitalen und technologischen Transformation zum Tragen bringt. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und letztendlich das Leben der ABB-Mitarbeitenden durch Digital Workplace Services positiv zu beeinflussen. Ich bin stolz auf die Rolle, die Wipro Europe bei der Erreichung dieser Ziele spielen wird.”

Die neue Partnerschaft zwischen ABB und Wipro baut auf der bereits bestehenden Zusammen-arbeit bei der Transformation des digitalen Arbeitsplatzes auf, die zu einer deutlichen Steigerung der Mitarbeitendenzufriedenheit bei ABB geführt hat.

Über Wipro Limited

