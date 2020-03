Wipro entwickelt gemeinsam mit SAP Lösungen für den Einzelhandel und die Modeindustrie

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung mit der SAP SE (NYSE:SAP) bekannt, um gemeinsam auf den Markt zu gehen und Lösungen für den Einzelhandel und die Modebranche zu entwickeln.

Ziel dieses Engagements ist es, gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln, die Einzel- und Modeunternehmen bei der effektiven Verwaltung von Geschäftsprozessen und Kundenerfahrungen unterstützen. Es wird eine Reihe von Funktionalitäten von der Modeherstellung bis hin zum In-Store-Merchandising bieten, wie unten beschrieben:



Die auf der SAP-S/4HANA® Cloud basierende Warenwirtschaftslösung für den Einzelhandel wird zu schneller Innovation und Geschäftsumwandlung beitragen. Sie wird End-to-End-Prozesse wie Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Lieferkette und Kernfinanzierung für den Einzelhandel abdecken. Schwerpunkte sind die Preisgestaltung und Promotionen über den gesamten Vertriebskanal, die Planung von Waren und Sortimenten über den gesamten Vertriebskanal, die Nachfrage- und Angebotsplanung sowie der Handel in den Filialen.



Erweiterte Funktionen für die Modefertigung als Teil der SAP-S-/4HANA-Lösung für Mode und vertikale Unternehmen werden die durchgängige Fertigungsplanung und -ausführung stärken und gleichzeitig auf Änderungen in letzter Minute eingehen, die in der Branche zur Norm geworden sind.



Ein Cloud-Angebot für eine intelligente Filiallösung, die dazu beiträgt, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem sie die Produktivität der Filialmitarbeiter durch fortschrittliche Filialprozesse und die Automatisierung der Filialprozesse erhöht.



Diese Lösungen ermöglichen eine nahtlose Integration mit der SAP®-Cloud-Plattform und ermöglichen es den Kunden, differenzierte Erweiterungen in der Cloud zu erstellen.

Achim Schneider, Global Head of SAP Retail Business Unit sagte: „SAP Cloud for Retail ist unsere strategische Cloud-Lösung, die die Warenwirtschaft im Einzelhandel, die Preisgestaltung über alle Vertriebskanäle und die Durchführung von Werbeaktionen unterstützt und die Unternehmen des Einzelhandels und der Modebranche dabei unterstützen wird, neue Chancen zu ergreifen und gezielte Geschäftsmodelle in einem dynamischen Markt zu entwickeln. Die Branche muss reaktionsfähige, innovative und integrierte Lösungen schaffen, um sich schnell an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.“

Harish Dwarkanhalli, President – Cloud Enterprise Solutions, Wipro Limited, sagte: „Unsere starke Domain-Fähigkeit, unsere Erfahrung bei SAP-S/4HANA-Implementierungen, die Innovation durch Side-by-Side Extensions und die Partnerschaft mit SAP versetzt Wipro in eine einzigartige Position, um branchenspezifische Lösungen zu entwickeln. Diese Initiative wird dazu beitragen, dass unsere Kunden in der Einzelhandels- und Modebranche durch die Nutzung von SAP S4/HANA-Lösungen Geschäftsergebnisse erzielen können.“

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

