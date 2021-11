Wipro führt eine Automotive-E-Commerce-Cloud-Lösung für Direct-to-Consumer-Marktplätze ein, um schnell zu starten und zu wachsen

Die Click-Shift-Drive-Lösung, Teil der Wipro FullStride Cloud Services, ermöglicht es Autoherstellern und Händlern, die Marktanforderungen für Online-Shopping, Recherche, Kreditgenehmigung und Lieferung zu erfüllen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, hat heute Click-Shift-Drive vorgestellt, eine kontaktlose Lösung für den Autokauf, die den gesamten Autokauf abdeckt. Die skalierbare, flexible und schnell einsatzbereite End-to-End-Lösung ermöglicht es Automobilherstellern und Händlern, alles von der Recherche über die Kreditgenehmigung bis hin zum Kauf und zur Lieferung anzubieten, wenn 50 % der Autokäufe online beginnen.

Wipros Click-Shift-Drive ermöglicht es Autoherstellern und Händlern, sich schnell an die Digital-First-Anforderungen der Millennial- und Gen-Z-Verbraucher anzupassen, die den Autokaufmarkt erobern. Mit Click-Shift-Drive können Autohersteller und Händler in nur acht Wochen E-Commerce-Lösungen auf den Markt bringen und ein virtuelles Direktkauferlebnis bieten. Click-Shift-Drive integriert auf einzigartige Weise eine Reihe von Salesforce-Technologien, damit Unternehmen während der gesamten Customer Journey ein verbessertes Benutzererlebnis bieten können. Darüber hinaus hat sich Wipro mit ThreeKit 3D & Augmented Reality zusammengetan, um eine Augmented-Reality-Komponente bereitzustellen, mit der Käufer ein virtuelles Rendering des Automobils in ihrer eigenen Einfahrt visualisieren können.

„Studien zeigen, dass 59 % der Automobilkunden daran interessiert sind, Autos vollständig online zu kaufen. Click-Shift-Drive, Teil von Wipros Investition von 1 Milliarde USD in die Cloud über 3 Jahre, ermöglicht es Herstellern und Händlern, diese Nachfrage zu befriedigen, indem sie Online-Marktplätze schneller und mit mehr Funktionen als je zuvor starten. Mit zunehmender Bedeutung des E-Commerce ist Click-Shift-Drive ideal geeignet, um Branchenführern dabei zu helfen, ein verbessertes Kunden- und Einkaufserlebnis zu bieten“, sagte Hari Raja, Global Salesforce Practice Head, Wipro Limited.

„Die Automobilindustrie hat die von einer Pandemie ausgelöste digitale Transformation angenommen und sie beschleunigt, um sicherzustellen, dass die Kunden das Beste erhalten, was sie wollen. Da sich die Salesforce-Plattform weiterentwickelt hat, um eine 360-Grad-Kundensicht zu bieten, wird es entscheidend sein, sie mit Mixed-Reality-Lösungen zu erweitern, um ein Erlebnis der nächsten Generation zu schaffen, das das gesamte Spektrum von der Kaufabsicht bis zur endgültigen Fahrzeugauslieferung abdeckt. Mit seinem erweiterten Angebot möchte Wipro Automobilunternehmen bei dieser von Salesforce geleiteten Customer Experience Journey der nächsten Generation unterstützen“, sagte Yugal Joshi, Partner und Head of Enterprise Applications Research, Everest Group.

„Der Aufbau von Beziehungen und die Kenntnis Ihrer Kunden sind der Schlüssel zum Erfolg jedes Handelsunternehmens“, sagte Lidiane Jones, Executive Vice President & General Manager, Salesforce Commerce Cloud. „Für viele Kunden erfordert dies eine Reihe von Integrationen, die von unseren Partnern ermöglicht werden. Mit Wipros Click-Shift-Drive und Commerce Cloud werden Unternehmen in der Lage sein, Kunden über traditionelle Produktkataloge und Lead-Management hinaus auf dem Weg zum Autokauf zu einer hochgradig anpassbaren Commerce-Engine zu führen.“

Weitere Informationen zur Click-Shift-Drive-Lösung von Wipro finden Sie unter diesem Link.

Salesforce, Commerce Cloud und andere gehören zu den Marken von salesforce.com, Inc.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes internationales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 220.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von Wipro bezüglich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle von Wipro befinden. Solche Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Wachstumsaussichten von Wipro, seiner zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse sowie seiner Pläne, Erwartungen und Absichten, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Umsätzen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den Abschluss geplanter unternehmerischer Maßnahmen, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäftstätigkeiten zu steuern, eine verringerte Technologienachfrage in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Möglichkeiten, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder beim Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Industrie beeinträchtigen. Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Umstände könnten die Technologieinvestitionen senken, sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken, die Ausgabenquote der Kunden beeinflussen und sich negativ auf die Fähigkeit oder Bereitschaft unserer Kunden auswirken, unsere Angebote zu kaufen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden verzögern, unsere Fähigkeit zur Bereitstellung von Beratungsdiensten vor Ort sowie unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu beliefern, beeinträchtigen oder die Bereitstellung unserer Angebote verzögern. All dies könnte sich negativ auf unsere zukünftigen Umsätze, Betriebsergebnisse und die finanzielle Gesamtperformance auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann zudem durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die sich unserer Kontrolle entziehen. Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, so u. a. in den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

