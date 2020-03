Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heuteseine globale strategische Partnerschaft mit PLEXIS Healthcare Systems bekannt.

Diese Partnerschaft ermöglicht eine schlanke, effiziente, genaue und integrierte Lösung für die Planverwaltung zur Unterstützung von Kostenträgern und Plansponsoren im Gesundheitswesen weltweit. Ziel ist es, sichere, konforme, hochwertige, durchgehende „Digital First“-Planverwaltungslösungen zu einem kostengünstigen Preis und mit einer besseren Kundenerfahrung anzubieten. Die Partnerschaft wird sich zunächst auf die Unterstützung von Programmen im Bereich der medizinischen Versorgung (Medicare) und des gemanagten Gesundheitsprogramms (Managed Medicaid) konzentrieren, wird jedoch auf die Unterstützung des Accountable Care Act und kommerzieller Geschäftszweige ausgeweitet.

Im Kern werden die Medicare-Plattformen von Wipro mit den PLEXIS-Plattformen für Kostenerstattungsanträge und Pflegemanagement verknüpft, um ein hochmodernes technologisches Rückgrat zu bilden. Dadurch wird Wipro in der Lage sein, erstklassige Business Process as-a-Service-Lösungen (BPaaS-Lösungen) für ein effizientes und effektives Management der gesamten Wertschöpfungskette zu liefern, einschließlich der Abwicklung der Patientenanmeldung mit dem Centre for Medicare and Medicaid Services (CMS), der Gebührenabrechnung für die Mitglieder, der Abwicklung, dem Pflegemanagement, der Bearbeitung von Ansprüchen und der Verarbeitung von Patientendaten an das CMS.

Die Partnerschaft zwischen Wipro und PLEXIS stellt Medicare- und Medicaid-Pläne bereit, eine CMS-konforme, einfache und kostengünstige, schlüsselfertige Option, die sich auf die Zufriedenheit der Mitglieder, verbesserte Behandlungsergebnisse, Datenkooperation und reduzierte Verwaltungskosten konzentriert.

Jorge Yant, Präsident und CEO von PLEXIS Healthcare Systems, sagte: „Der Gesundheitsmarkt erlebt einen großen digitalen Wandel. Der Betrieb eines intelligenten Backoffice ist für die Steigerung der Produktivität, der Einnahmen und der Qualität von entscheidender Bedeutung, und eine optimierte Technologie zur Ermöglichung intelligenter Abläufe wird der Schlüssel zur Transformation des Kostenträgerunternehmens sein. Die Partnerschaft mit Wipro ermöglicht es uns, die beste Kombination aus sicherer, konformer On-Demand-Software zu liefern, um das volle Potenzial des digitalen Wandels auszuschöpfen und unsere Kunden auf den besten Weg zum Erfolg zu bringen.“

Mohd Haque, Sr. Vice President und Global Head der Healthcare Business Unit von Wipro Limited, sagte: „Da die Technologie in jedem Aspekt der globalen Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen eine immer größere Rolle spielt, erkennen die Kostenträger im Gesundheitswesen die Notwendigkeit, die Entwicklung integrierter, kosteneffizienter digitaler Lösungen zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin an der Spitze des Wettbewerbs stehen. Die Partnerschaft zwischen Wipro und PLEXIS vereint fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Software für Kostenträger sowie Geschäftsprozess- und Technologiestrategie, um die Kostenträger im Gesundheitswesen bei einem erfolgreichen digitalen Wandel zu unterstützen.“

Über PLEXIS Healthcare Systems

PLEXIS Healthcare Systems ist ein führendes Technologieunternehmen für Kostenträger, das vertrauenswürdige Lösungen für die Kernverwaltung und das Forderungsmanagement für Kostenträger und Versorgungssysteme im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt anbietet. Seit 1996 hat PLEXIS dazu beigetragen, das Geschäft im Gesundheitswesen zu stärken und Wachstum, Innovation und Effizienz in verschiedenen Geschäftsbereichen für die Kostenträgerorganisationen zu fördern. PLEXIS hat seinen Sitz im Süden von Oregon und bedient derzeit Organisationen in 44 Bundesstaaten (die in allen 50 Bundesstaaten tätig sind), 15 Ländern und über 70 Millionen Menschen weltweit. PLEXIS bietet geschäftskritische Lösungen, die die Effizienz steigern und die sich entwickelnden geschäftlichen Ökosysteme mit einem breiten Spektrum von Kostenträgern verbinden.

Um mehr darüber zu erfahren, wie PLEXIS-Plattformen einer Organisation zugute kommen können, wenden Sie sich bitte an das PLEXIS-Vertriebsteam unter sales@plexishealth.com oder rufen Sie die gebührenfreie Nummer 1+ 877 475 3947 an.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

