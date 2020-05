Wipro positioniert sich als führendes Unternehmen im Magic Quadrant von Gartner für Managed Workplace Services, Europa

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozess-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es im Magic Quadrant für Managed Workplace Services (MWS) von Gartner in Europa als Leader (führendes Unternehmen) positioniert wurde. Der Bericht wurde von David Groombridge, Claudio Da Rold, Tobi Bet und Stephanie Stoudt-Hansen verfasst und am 25. Februar 2020 veröffentlicht.

„Gartner bewertet die MWS-Anbieter auf der Grundlage der Qualität und Effizienz der Prozesse, Systeme, Methoden und Verfahren, die es den einzelnen Anbietern ermöglichen, wettbewerbsfähig und effektiv zu sein und gleichzeitig Umsatz, Kundenbindung und Reputation positiv zu beeinflussen.“ Dieser Magic Quadrant untersuchte 17 MWS-Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit ihrer Vision.

Laut den Analysten von Gartner „liefern Leaders ihre Servicelösungen auf kompetente Weise, haben eine klare Vorstellung von der Richtung des Servicemarktes und bauen ihre Kompetenzen aktiv auf und verbessern sie, um ihre Führungsposition zu sichern. Der Leaders-Quadrant gibt die Richtung des MWS-Marktes an. Die meisten digitalen Arbeitsplatzangebote haben jedoch immer noch niedrige Akzeptanzraten. Zehn Anbieter sind in diesem Magic Quadrant als Leader hervorgetreten. Die Leader haben ihre Erfahrung bei der Bereitstellung von MWS unter Beweis gestellt und verstehen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bereitstellung dieser Dienste. Sie haben ihre Fähigkeit zur Umsetzung und ihre strategischen Visionen unter Beweis gestellt.“

Kiran Desai, Senior Vice President und Global Head, Cloud and Infrastructure Services bei Wipro Limited, sagte: „Gartner stellt unsere durchgängige digitale Transformation des Arbeitsplatzes von Großunternehmen durch unser Dachangebot LiVE Workspace™ heraus, das einen designorientierten, beratungsgestützten Ansatz für Einsätze verfolgt. Gartner würdigt zudem unsere Lösungen für Kundenkontakte, die auf intelligenter Selbsthilfe, Selbstbedienung, Analyse und Automatisierung basieren, als eine der besten in der Branche. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Vorsprung im Bereich der Arbeitsplatzdienstleistungen und unser Engagement, unseren Kunden menschengerechte Infrastrukturlösungen mit branchenführenden Dienstleistungen wie LiVE Workspace™ zu bieten. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden ein wirklich digitales Erlebnis zu bieten, indem wir unsere Design- und Technologiekompetenzen und unser Lösungsportfolio kontinuierlich erweitern.“

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200514005894/de/

Ansprechpartner Medien:



Nisha Chandrasekaran

Wipro Limited

nisha.chandrasekaran@wipro.com