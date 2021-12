Wipro übernimmt Edgile, um seine Führungsposition im Bereich strategische Dienste für die Cybersicherheit zu stärken

Übernahme wird rasch zunehmende Nachfrage nach Beratung zur Cybersicherheit bei Unternehmen der Global 2000 adressieren

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes weltweit tätiges Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienste, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme des in Austin, Texas, ansässigen Unternehmens Edgile bekanntgegeben. Edgile ist ein Anbieter von Beratungsdiensten zu transformativer Cybersicherheit und konzentriert sich auf Risiken und Compliance, Informations- und Cloudsicherheit und digitale Identität.

Edgile ist bei führenden Akteuren für Sicherheit und Risiken wegen seiner einzigartigen, geschäftlich ausgerichteten Ressourcen für Cybersicherheit, seines umfassenden Verständnisses der im Wandel begriffenen Bestimmungen und der Ermöglichung von Cloudtransformationen anerkannt, die zur Sicherung des modernen Unternehmens beitragen. Außerdem werden es der strategieorientierte Ansatz und die „Quick Start“-Lösungen des Unternehmens dem kombinierten Unternehmen ermöglichen, bei strategischen Cybersicherheitsdiensten erhöhten Wert zu liefern.

Gemeinsam werden Wipro und Edgile die integrierte Suite Wipro CyberTransform™ entwickeln. Damit sollen Firmen die Kontrolle von Risiken für die Cybersicherheit durch die Unternehmensleitung verbessern, in robuste Cyberstrategien investieren und den Wert von praktischer Sicherheit direkt umsetzen können. In Zusammenarbeit mit einer umfassenden Liste von Kooperationspartnern bei Wipro und Edgile wird es Wipro CyberTransform™ Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und in virtuellen, digitalen Lieferketten zu operieren – alles auf äußerst sicher Weise.

Tony Buffomante, Senior Vice President & globaler Leiter Cybersicherheit und Risikodienste bei Wipro Limited, sagte: „Die Hinzunahme von Edgiles Ressourcen für strategische Beratung und die Markteinführung von Wipro CyberTransform™ sind bedeutende Meilensteine auf unserem Weg, der bewährte Partner für Sicherheitsverantwortliche und Interessenvertreter in Vorständen zu werden. Ich kann sehen, dass das Team sehr gut zu den Spezialisten für Cybersicherheit bei Wipro passt und so transformative Cybersicherheit in globalem Maßstab liefern kann.“

Don Elledge, Geschäftsführer von Edgile, sagte: „Wir sind hocherfreut, dass wir Teil von Wipro werden, einem Unternehmen, das wir aufgrund seiner Werte und umfassenden technischen Ressourcen bewundern. Mit unserem gemeinsam angebotenen vollständigen Spektrum von Ressourcen für Beratung zur Cybersicherheit und Sicherheitsmanagement werden unsere globalen Kunden ihren Weg der digitalen Transformation auf sichere Weise fortsetzen und ihre laufenden Prioritäten beim Risikomanagement aufrechterhalten können.“

Zu Beginn dieses Jahres stärkte Wipro seine Geschäftstätigkeiten im Bereich Cybersicherheit mit der Übernahme von Ampion, einem führenden Anbieter von Cybersicherheitsleistungen in Australien, sowie des Bereichs Cybersicherheit bei Capco, einer führenden Beratungsfirma im BFSI-Sektor in Europa und den USA. Außerdem investiert das Unternehmen über seine Zweigfirma Wipro Ventures weiterhin in innovative Start-ups für Cybersicherheit. Das zeigt das starke Engagement der Firma bei der Bereitstellung branchenführender Lösungen für die Cybersicherheit in verschiedenen Sektoren und Regionen.

Abry Partners, ein privater Investor mit einer Minderheitsbeteiligung an Edgile, wird infolge dieser Transaktion vollständig aus seiner Investition in Edgile aussteigen. Bei der Transaktion fungierte Piper Sandler als Finanzberatung für Edgile, Stone Key Partners LLC fungierte als Finanzberatung für Wipro.

Die Transaktion wird voraussichtlich vor dem 31. März 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes internationales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 220.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Über Edgile

Edgile ist ein bewährtes führendes Unternehmen im Bereich Transformation der Cybersicherheit und Risikodienstleistungen und arbeitet mit den führenden Unternehmen der Welt zusammen, darunter 31 % der Fortune 100 und 20 % der Fortune 500. Mit unserem strategieorientierten Modell werden der Weg heutiger Unternehmen in die Cloud optimiert sowie Identitäts- und Sicherheitsprogramme durch eine risikoorientierte Linse und Fachkenntnisse im Bereich Compliance modernisiert. Wir sichern das moderne Unternehmen durch die Transformation von Risiken in Chancen mit Lösungen, die die geschäftliche Agilität erhöhen und einen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von Wipro bezüglich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle von Wipro befinden. Solche Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Wachstumsaussichten von Wipro, seiner zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse sowie seiner Pläne, Erwartungen und Absichten, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Umsätzen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den Abschluss geplanter unternehmerischer Maßnahmen, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäftstätigkeiten zu steuern, eine verringerte Technologienachfrage in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Möglichkeiten, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder beim Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Industrie beeinträchtigen. Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Umstände könnten die Technologieinvestitionen senken, sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken, die Ausgabenquote der Kunden beeinflussen und sich negativ auf die Fähigkeit oder Bereitschaft unserer Kunden auswirken, unsere Angebote zu kaufen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden verzögern, unsere Fähigkeit zur Bereitstellung von Beratungsdiensten vor Ort sowie unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu beliefern, beeinträchtigen oder die Bereitstellung unserer Angebote verzögern. All dies könnte sich negativ auf unsere zukünftigen Umsätze, Betriebsergebnisse und die finanzielle Gesamtperformance auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann zudem durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die sich unserer Kontrolle entziehen. Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, so u. a. in den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211220005422/de/

Sony Shetty

Wipro Limited

sony.shetty@wipro.com



Dan Seyer

CMO

dan.seyer@edgile.com