Wirbel bei Frankreichs Sozialisten nach Wahlaufruf für Linkskandidat

PARIS (dpa-AFX) - Im Anlauf zur Präsidentschaftswahl in Frankreich sorgt ein Aufruf der bekannten Sozialistin Ségolène Royal für Wirbel, die der Kandidatin ihrer Partei, Anne Hidalgo, wegen miserabler Umfragewerte zum Rückzug rät. "Sie muss die Verantwortung übernehmen, an ihrer Stelle würde ich aufhören", sagte Royal am Mittwochabend dem Sender BFMTV. Hidalgos Position sei "traurig" und "trostlos" für die Sozialisten. Stattdessen sei es nützlich, für den Kandidaten der französischen Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, zu stimmen.

"Er ist derjenige, der die beste Kampagne macht." Er sei in der Lage, auf alle Fragen zu antworten. "Er hat Erfahrung mit einer Präsidentschaftskampagne. Er kann Schläge einstecken. Er ist der solideste", lobte Royal den Linkspolitiker, der bereits den dritten Anlauf zum Einzug in den Élyséepalast nimmt.

Anne Hidalgo (62), die Pariser Bürgermeisterin, bringt es in Umfragen kaum auf drei Prozent - für die in Frankreich jahrzehntelang starken Sozialisten blamabel. Mélenchon (70) ist mit rund zehn Prozent in den Umfragen indes der stärkte Kandidat des linken Lagers.

Royal war 2007 als Kandidatin der Sozialisten gegen den konservativen Nicolas Sarkozy angetreten, der dann schließlich Staatspräsident wurde. Sie ist die frühere Lebensgefährtin des Sozialisten François Hollande, der von 2012 bis 2017 im Élyséepalast regierte. Sie ist in Frankreich noch immer sehr bekannt und in den Medien präsent.

Andere Sozialisten reagierten am Mittwochabend empört auf Royals Attacke auf die eigene Kandidatin. Als "völlig dumm", "fehl am Platz" und "unwillkommen" bezeichnete einer ihre Ausführungen auf BFMTV. Mélenchon bedankte sich auf Twitter unterdessen höflich für die unerwartete Unterstützung.

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind im April. Präsident Emmanuel Macron, dessen erneute Kandidatur bald erwartet wird, liegt in den Umfragen bislang klar vorne./evs/DP/he