Wird Beyond Beyond Meat in China mehr Konkurrenz bekommen?

Die meisten U.S.-Unternehmen sind in der Lage, ihre Waren auf anderen Märkten und in anderen Kulturen zu verkaufen, aber haben die Unternehmen aus den eigenen Reihen einen Vorteil? Beyond Meat sieht sich einer gewissen Konkurrenz durch den chinesischen Fleischalternativen-Hersteller Zhenmeat gegenüber, der Produkte auf den Markt bringt, die auf den chinesischen Geschmack abgestimmt sind.

Hat Beyond Meat eine Chance?

Beyond Meat hat im vergangenen April in Zusammenarbeit mit Starbucks seine ersten Produkte in China auf den Markt gebracht. Die Produktlinie umfasst verschiedene Varianten von Hackfleisch, wie Burger und Fleischbällchen, sowie Würstchen, die in den Pilotstandorten von Starbucks China auf der Speisekarte stehen.

Zhenmeat hingegen kommt dem traditionellen chinesischen Gaumen entgegen, mit einem Schweinefilet auf pflanzlicher Basis und Flusskrebsen auf pflanzlicher Basis. Sowohl Schweinefleisch als auch Flusskrebs sind sehr beliebt in China, das den höchsten Verbrauch an Schweinefleisch und Flusskrebsen weltweit hat.

In den USA ist der größte Konkurrent von Beyond Meat Impossible Foods, der seine Produkte sowohl direkt an die Verbraucher als auch in Restaurantketten verkauft.

Überall sonst auf dem Vormarsch

Diesen Monat hat Beyond Meat zwei neue Produktionsstätten in Europa eröffnet, mit denen es seine Entwicklung auf dem europäischen Markt vorantreiben will. Außerdem hat es ein neues Multi-Burger-Paket eingeführt, das bei Walmart und Target erhältlich ist, um die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit zu erhöhen.

Steigerung der Verkäufe

Im ersten Quartal, das am 28. März endete, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 141 % auf 97,1 Millionen US-Dollar. Der Aktienkurs ist dementsprechend gestiegen und liegt trotz COVID-19 im bisherigen Jahresverlauf bei über 100 %.

