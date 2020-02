Wird das Coronavirus über Geldscheine und Münzen übertragen? Nun meldet sich die Bundesbank zu Wort

Das Coronavirus breitet sich in Europa rasant aus. Dabei stellt sich auch die Frage, ob das Virus auch über Euro-Geldscheine und Münzen übertragen werden an. Immerhin wandern die Banknoten und Münzen durch zahllose Hände. Die Deutsche Bundesbank hat sich der Frage angenommen und gibt Entwarnung: "Es gibt keinerlei Belege dafür, dass das Coronavirus durch Banknoten oder Münzen übertragen wurde" zitiert die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) die Bundesbank. Regelmäßig untersucht das Institut mit Sitz in Frankfurt am Main, ob Bargeld Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben könnte.

