Wird die Shopify-Aktie die 1.000-US-Dollar-Marke erreichen?

Trotz der rasanten Kursgewinne der Aktie in den letzten Jahren wird das Wachstumspotenzial von Shopify von den Investoren immer noch unterschätzt.

Das sagt der Analyst von RBC Capital, Mark Mahaney. Am Donnerstag bekräftigte Mahaney seine vielversprechende Einschätzung der Shopify-Aktie und erhöhte sein Kursziel von 825 auf 1.000 US-Dollar. Mahaneys neue Prognose stellt für die Anleger potenzielle Gewinne von 16 % dar, verglichen mit dem aktuellen Kurs von Shopify von 860 US-Dollar.

Mahaney argumentiert, dass die Investoren das Ausmaß von Shopifys Marktchancen unterschätzen sowie seinen Spielraum, höhere Gebühren auf die von den Händlern generierten Verkäufe zu verdienen, und seine Fähigkeit, seine Betriebsmargen im Laufe der Zeit zu stärken. Aus diesem Grund sagt Mahaney, dass das langfristige Gewinnpotenzial von Shopify weit höher ist, als viele Investoren erwarten.

Werden die Aktien von Shopify die 1.000-US-Dollar-Marke erreichen?

Mahaneys Argumente sind handfest.

Shopify hat einen riesigen adressierbaren Markt. Die weltweiten Einzelhandelsumsätze im E-Commerce werden laut Statista bis 2023 auf mehr als 6,5 Billionen Dollar wachsen, gegenüber 3,5 Billionen Dollar im Jahr 2019. Die Shopify-Plattform ermöglicht derzeit etwa 6 % der Online-Einzelhandelsverkäufe in den USA und einen kleineren Teil der weltweiten E-Commerce-Verkäufe. Aber das Unternehmen gewinnt rasch Anteile an diesen enormen Märkten. Und seine neue Partnerschaft mit dem Einzelhandelsgiganten Walmart sollte nur dazu beitragen, sein Wachstum zu beschleunigen.

Shopify zeichnet sich dadurch aus, neue Wege zu finden, um den Händlern, die sich auf seine Plattform als E-Commerce-Betriebssystem verlassen, besser zu dienen. Wenn es neue Dienstleistungen einführt, sollte es in der Lage sein, höhere Gebühren auf die Verkäufe der Händler zu generieren. Und da Shopify ein hauptsächlich softwarebasiertes Unternehmen ist, sollten die Gewinnspannen von Shopify steigen, wenn es seine Operationen skaliert.

Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich, dass viele Investoren die wahre Ertragskraft von Shopify - und das Potenzial seiner Aktien, neue Allzeithochs zu erreichen - noch nicht ganz zu schätzen wissen. Daher scheint das Erreichen von 1.000 US-Dollar pro Aktie nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich - und vielleicht sogar früher, als viele Investoren denken.

Joe Tenebruso besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify.

Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und wurde am 18.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht.

