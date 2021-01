Wird die Sixt-Aktie 2021 eine Dividende zahlen?

Die Sixt-Aktie hat im letzten Jahr 2020 mit mindestens einer Überraschung auf sich aufmerksam gemacht: In Anbetracht der Corona-Krise hat das Management beschlossen, die Dividende auszusetzen. Bei der Stammaktie sind Investoren dabei ganz leer ausgegangen. Bei der Vorzugsaktie gab es lediglich die Mindestdividende. Das kommt einer Nullrunde sehr nahe.

Foolishe Investoren könnten sich daher jetzt eine Frage stellen: Wird es im kommenden Jahr wieder einmal eine Dividende geben? Eine Frage, die wir heute mit Blick auf die operative Verfassung des letzten Geschäftsjahres 2020 klären wollen. Hier dürfte vermutlich eine Antwort vorhanden sein … fragt sich nur, welche.

Sixt -Aktie: Ist eine Dividende operativ möglich?

Das Management von Sixt hat jedenfalls die Dividende ausgesetzt, um in Zeiten der Wirtschaftskrise finanziell flexibel zu sein. COVID-19 hat natürlich auch das Geschäft eines Autovermieters und Mobilitätsdienstleisters knallhart getroffen. Durch weniger Mobilität und weniger Reisen wird die Notwendigkeit, ein Auto zu mieten, nicht gerade häufiger.

Wie auch immer: Das hat sich natürlich auch im Zahlenwerk des letzten Geschäftsjahres 2020 niedergeschlagen. Mit Blick auf den Konzernumsatz der ersten neun Monate können wir so beispielsweise ein Minus von ca. 38 % im Jahresvergleich auf 1,18 Mrd. Euro feststellen. Das Konzern-EBIT im Zeitraum von Januar bis September lag hingegen bei einem Verlust von 56,9 Mio. Euro. Das zeigt, dass Sixt alles andere als profitabel gewesen ist. Das Ergebnis nach Steuern aus dem fortgeführten Geschäft lag in diesem Zeitraum sogar bei einem Minus von 80,8 Mio. Euro. Ein wirklich sehr durchwachsener Zeitraum für Sixt. Wobei es Lichtblicke gibt: Im dritten Quartal konnte immerhin wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden.

Wird das vierte Quartal diesen durchwachsenen Zeitraum noch retten? Nein, vermutlich nicht. Wir befinden uns wieder einmal in einem Lockdown, das Reisen bleibt schwierig. Für Foolishe Investoren deutet das auf einen erneut schwierigen Zeitraum hin. Oder womöglich einen verlustträchtigen. Das werden die kommenden Quartalszahlen zeigen.

Kein Raum für die Dividende?

Diese operative Performance der Sixt-Aktie zeigt mir daher eines sehr deutlich: Nein, womöglich wird es keinen Spielraum für eine Dividende im nächsten Jahr geben. Eine weitere Nullrunde scheint in Anbetracht der operativen Ausgangslage daher zumindest die wahrscheinlichste Möglichkeit.

Vor allem, da das Top-Management selbst maßgeblich investiert ist und entsprechend unternehmensorientiert und langfristig denkt, dürfte die Nachhaltigkeit im Fokus bleiben. Zumal Sixt eben aus diesen Gründen zuletzt auf die Zahlung einer Dividende verzichtet hat.

Müsste ich daher eine finale Einschätzung treffen, so würde ich sagen: Nein, es wird vermutlich keine Dividende im Jahr 2021 von der Sixt-Aktie geben. Allerdings vielleicht etwas anderes.

Sixt-Aktie: Operativer Turnaround voraus?

Die Sixt-Aktie könnte zwar keine Dividende zahlen. Allerdings wird das Unternehmen möglicherweise den operativen Turnaround angehen können. Insbesondere, wenn sich nach COVID-19 das Geschäft wieder vermehrt normalisiert, so könnte das eine bessere Perspektive schaffen.

Ob das für dich reicht, um attraktiv zu sein? Das ist natürlich eine andere Frage. Ich würde derzeit jedenfalls nicht auf die Sixt-Aktie setzen, wenn die Dividende das prägende Merkmal sein soll. Dafür könnte der operative Erfolg einfach nicht reichen.

