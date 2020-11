Wird Tesla Warren Buffetts neuer Gamechanger?

Es ist ein neues Gerücht, das zur Mitte beziehungsweise zum Ende der letzten Woche aufgekommen ist: Warren Buffett könnte möglicherweise in Tesla investiert haben. Natürlich nicht selbst. Aber womöglich mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.

Das könnte wirklich zu einem neuen Gamechanger im Portfolio von Berkshire Hathaway werden. Zumindest, wenn es denn so weit kommt.

Lass uns daher im Folgenden einmal schauen, woher diese Gerüchte gekommen sind. Sowie auch, was potenziell dagegen spricht, dass Warren Buffett in Tesla investiert hat.

Warren Buffett investiert in Tesla …?

Es mag klingen wie ein schlechter Scherz, könnte jedoch einen ernsten Hintergrund haben: Warren Buffett investiert in Tesla. Zumindest könnte es erste Anzeichen geben, die das nahelegen könnten.

Demnach sei ein größerer Investor bei Tesla eingestiegen und habe sich insgesamt 50 Mio. Aktien an dem US-amerikanischen Elektroautobauer gesichert. Mit dieser Beteiligung liegt das Volumen noch unter der Beteiligungsgrenze von 5 %, was keinerlei Pflichtmeldung nach sich zieht. Das könnte, so die Theorie, für ein Engagement von Warren Buffett sprechen, der das nicht medienwirksam kolportiert haben will.

Auch das Volumen von ca. 11 Mrd. US-Dollar könnte Buffett-typisch und vor allem groß sein, sodass sich nur wenige, selbst institutionelle Investoren ein solches Aktienpaket sichern können. Wobei es natürlich trotzdem Akteure gibt, die hier ebenfalls mitmischen könnten. Wie jedoch selbst Frank Peelen, einer der führenden Köpfe dieses Gedankenspiels, zugibt, handelt es sich momentan bloß um eine spekulative Theorie, zu der es auch viele Kontra-Argumente gibt.

Das spricht gegen die Investition!

Zugegebenermaßen haben Warren Buffett und Elon Musk keine sonderlich freundschaftliche Beziehung zueinander. Das wiederum könnte ein erstes Problem sein: Das Orakel von Omaha setzt schließlich in der Regel bloß auf Unternehmen, die visionäre und fähige Managements besitzen. Wobei die Frage ist, ob Buffett seine Einschätzung zu Musks Kompetenzen möglicherweise verändert hat. Immerhin: Tesla ist der führende Elektroauto-Produzent und inzwischen wertvollste, börsennotierte Autobauer.

Vielleicht könnten auch seine rechten Hände Ted und Todd Buffett dazu animiert haben, auf Tesla zu setzen. Möglicherweise sehen diese zwei Investoren größeres Potenzial. Unter anderem auf deren Anraten ist auch der Aufbau der Apple-Position zurückzuführen. Das könnte ein Pro-Indikator sein. Zumal Berkshire Hathaway auch auf die BYD-Aktie setzt, was augenscheinlich zumindest zeigt: Der Circle of Competence ist gegeben.

Aufgrund der Management-Differenzen würde ich sagen, dass eine Beteiligung Buffetts an Tesla eher unwahrscheinlich ist. Überraschen würde es mich jedoch nicht. Wie gesagt: Mit Apple hat das Orakel von Omaha bereits vor einigen Jahren das Profil von Berkshire Hathaway bedeutend verändert. Vielleicht sind das auch erste Indikatoren dafür, dass sich das Portfolio-Management der Beteiligungsgesellschaft in Zukunft verändern könnte.

Tesla & Buffett: Das wäre der Hammer!

Sollte Warren Buffett in Tesla investiert haben, so wäre das natürlich eine gigantische Neuigkeit. Die jedoch viele Fragen aufwerfen dürfte. Lassen wir uns daher überraschen, was an diesem bloßen Gerücht bis jetzt dran ist. Und falls es sich bewahrheiten sollte: Wie das Orakel von Omaha eine solche Beteiligung letztlich kommentieren würde.

