Wird Warren Buffett General Mills kaufen? Das Unternehmen könnte ihm gefallen!

Was werden Warren Buffetts nächste Investitionen sein? Das ist eine Frage, die für Foolishe Investoren vermutlich auch im Börsenjahr 2021 relevant bleiben wird. Das Orakel von Omaha gilt als Kompass für langfristiges, unternehmensorientiertes Investieren. Ja, selbst wenn das Börsenjahr 2020 eher durchwachsen gewesen ist.

Könnte die Aktie von General Mills womöglich eine spannende Möglichkeit für Warren Buffett sein? Ja, vielleicht. Grundsätzlich existieren Dinge, die dem Orakel von Omaha gefallen könnten. Allerdings auch einige, die womöglich nicht ausreichend sind, um für eine Investitionsthese für Warren Buffett zu reichen.

Warren Buffett: Darum ist General Mills eine Option!

Grundsätzlich kann ich drei prägende Merkmale erkennen, die für eine Investition von Warren Buffett sprechen könnten. General Mills verfügt schließlich über ein einfach verständliches, defensives Geschäftsmodell. Als US-amerikanischer Lebensmittelkonzern ist der Circle of Competence gewiss bereits gegeben.

Ja, womöglich nutzt Warren Buffett sogar einige Produkte des Konzerns. Seine Vorliebe ist schließlich unter anderem Eiscreme, mit Häagen-Dasz könnte ein Interesse vorhanden sein. Sowie bei vielen anderen US-Amerikanern eben auch, die die Produkte im tagtäglichen Leben nutzen.

Ein zweiter Grund, der für die Aktie von General Mills sprechen könnte, ist außerdem die günstige Bewertung. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 58,80 US-Dollar (03.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei unter 15 auf Basis des letzten Halbjahres. Die derzeitige Dividendenrendite liegt bei ca. 3,4 %. Das könnten attraktive Werte sein, die Warren Buffett möglicherweise in den Fokus rücken könnte. Zumal das Umsatz- und Ergebniswachstum zuletzt moderat bis rasant gewesen ist. Die Dividende besitzt außerdem Spielraum, um weiterzuwachsen. Einen soliden, wachsenden Cashflow könnte die Aktie von General Mills daher Warren Buffett ebenfalls ermöglichen.

Besitzt General Mills einen klaren Wachstumstrend? Einerseits ist das natürlich COVID-19, das zu mehr Heimverköstigung und damit zu einer gestiegenen Nachfrage nach den Produkten führt. Andererseits setzt General Mills auf Tiernahrung, um langfristig wachsen zu können. Die internationale Expansion der Produkte könnte ebenfalls mittel- bis langfristig noch eine Option sein.

Das könnte dem Orakel nicht gefallen

Allerdings gibt es auch ein, zwei Dinge, die Warren Buffett nicht gefallen könnten: So besitzt General Mills eigentlich keinen Wettbewerbsvorteil. Das Portfolio ist zwar mit über 100 verschiedenen Produkten diversifiziert. Zudem ist General Mills seit über einem Jahrhundert aktiv. Trotzdem: Im Vergleich zu anderen Marken haben sich weder in der Qualität noch in der Quantität Wettbewerbsvorteile herausgebildet. Die Frage bleibt jedoch: Ist das nötig, um hier attraktiv zu sein?

Warren Buffett besitzt außerdem mit Kraft Heinz und Coca-Cola zwei Lebensmittelkonzerne. Wobei die Ähnlichkeit zu Kraft Heinz sehr prägend ist. Das spricht möglicherweise ebenfalls gegen eine Investition von Warren Buffett. Bei dem US-Konzern im Portfolio des Orakels von Omaha gab es schließlich die Möglichkeit, Synergien über eine Fusion zu bewirken. Auch wenn das damals nicht so recht gelungen ist.

General Mills: Baldige Warren-Buffett-Aktie?

Die Aktie von General Mills könnte daher ins Beuteschema von Warren Buffett passen. Allerdings existieren auch Faktoren, die gegen eine Investition sprechen. Viel spannender ist jedoch, ob du auf die Aktie setzen würdest, sie besitzt zumindest attraktive Merkmale.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

