Wirecard-Aktie kaufen? Wenn diese Aussagen stimmen, ist der DAX-Zahlungsdienstleister viel zu günstig!

Die Wirecard-Aktie korrigiert immer weiter munter vor sich hin. Während ich diese Zeilen schreibe, beläuft sich das Kursniveau auf 83,52 Euro (18.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen). Allerdings sind solche Angaben in Anbetracht der hohen Volatilität in letzter Zeit Schall und Rauch geworden. Fest steht jedenfalls: Die Aktie ist bedeutend preiswerter als noch vor einigen Wochen.

Wie preiswert, offenbaren jetzt womöglich frische Aussagen der Verantwortlichen des innovativen Zahlungsdienstleisters. Lass uns daher im Folgenden einmal schauen, was das Management uns jetzt wissen lassen möchte:

Es bleibt dabei: Die Prognose steht!

Wie Wirecard in diesen Tagen auf seinen Transparenz-Seiten verkündet hat, wackle die eigene Prognose wohl nicht. Sinngemäß heißt es hier, dass man die eigenen Planzahlen für das Geschäftsjahr 2020 ein weiteres Mal überprüft habe und demnach die eigenen Aussagen vom 27. Februar bestätigen könne. Das impliziert explizit die EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Eine etwas komische Formulierung, aber im Endeffekt möchte Wirecard damit bloß das Folgende ausdrücken: Das Management rechnet auch weiterhin mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von mindestens 1 Mrd. Euro. Maximal könne dieser Wert sogar bei 1,12 Mrd. Euro liegen.

Dabei werden die kurzfristigen Einbußen beim Transaktionsvolumen, die mit einer nachlassenden Tourismus- und Reisedynamik einhergehen, von einem signifikanten Anstieg der digitalen Zahlungen in Asien und in Europa kompensiert. Womöglich führt das Coronavirus derzeit zu einer gewissen Angst vor Bargeld. Beziehungsweise davor, sich über Banknoten oder Münzen mit dem Virus zu infizieren, wodurch der DAX-Konzern jetzt profitieren kann. Egal ob letztendlich berechtigt oder eben nicht.

Wirecard bestätigt somit die eigenen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr in einer insgesamt schwächeren Zeit. Auch hier hat sich in Anbetracht dieser Äußerungen eigentlich bloß der Aktienkurs geändert. Operativ bleibt, Stand heute, alles beim Alten.

Die Aktie scheint wirklich günstig!

Unter diesen Prämissen dürfte die Aktie dabei auf dem aktuellen Kursniveau vergleichsweise preiswert wirken. Bestens geeignet für diesen Vergleich ist und bleibt dabei in meinen Augen die Marktkapitalisierung des DAX-Zahlungsdienstleisters. Diese Zahl können wir dabei sehr gut mit den Zielen und der aktuellen operativen Stärke abwägen.

Gegenwärtig beläuft sich diese Kennzahl jedenfalls auf lediglich 10,8 und bei einem operativen Ergebnis in Höhe von 1 Mrd. Euro würde Wirecard jetzt lediglich mit dem ca. 10- bis 11-Fachen dieser Kennzahl bewertet werden. Bei einem 2019er-Umsatz in Höhe von 2,8 Mrd. Euro beläuft sich der Multiplikator hier auf günstige 3,85, auch das erscheint in Anbetracht von Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Prozentbereich sehr preiswert.

Sollte Wirecard bis zum Jahre 2025 auf Umsätze in Höhe von 12 Mrd. Euro kommen, so würde die Aktie aktuell unter den jährlichen Erlösen gehandelt werden. Eine Perspektive, die zwar weit weg erscheint, wobei es auch bis hierhin lediglich noch ca. 4,5 Jahre sind.

Wirecard-Aktie: Eine günstige Chance in der Korrektur?

Die Aktie von Wirecard ist und bleibt daher grundsätzlich eine attraktive und jetzt vergleichsweise günstige Chance in der Korrektur. Das Bewertungsmaß ist selbst gemessen an der aktuellen operativen Verfassung preiswert. Die bestätigte 2020er-Prognose unterstreicht diese Annahme und die mittelfristige Perspektive bis zum Geschäftsjahr 2025 zeigt eines sehr deutlich: Hier könnte ein regelrechtes Schnäppchen lauern!

Auch die Ergebnisse der Sonderprüfung können dabei einen weiteren starken Impuls setzen, wobei sich diese jetzt weiterhin verzögern werden. Jedoch gab es auch hier einen kurzweiligen Peak im Aktienkurs, der bloß ein Vorgeschmack dessen gewesen sein könnte, was langfristig noch bevorsteht.

The post Wirecard-Aktie kaufen? Wenn diese Aussagen stimmen, ist der DAX-Zahlungsdienstleister viel zu günstig! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unser Top Small Cap für das Jahr 2020!

Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Zahl an massiven Datenverletzungen und Hackerangriffen in die Höhe geschnellt. Beinahe 4 Milliarden persönliche Verbraucherdaten wurden gestohlen.

Dieses wachstumsstarke Small-Cap-Unternehmen hilft Firmen bei der Sicherung von Logins ihrer Mitarbeiter.

Der Umsatz ist im letzten Jahr um 48 % gestiegen und die Aktie ist in den letzten zwei Jahren dreistellig nach oben geklettert. Wir glauben: Dieses Unternehmen steht erst ganz am Anfang.

Da Hacker immer raffinierter werden und digitale Sicherheit wichtiger denn je wird, ist der Bedarf an solchen Dienstleistungen erst am Anfang - und dieses Unternehmen ist perfekt positioniert, um in diesem Sektor eine führende Rolle einzunehmen.

In unserem brandneuen Sonderreport „Unsere Top-Small-Cap-Aktie für das Jahr 2020 und darüber hinaus“ nennen wir dir alle Details. Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images