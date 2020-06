Wirecard: Anleger schockiert

Bilanzvorwürfe in Höhe von 1,9 Milliarden Euro stehen bei Wirecard im Raum. Nach wie vor ist die Schuldfrage ungeklärt. Fakt ist, dass die Anleger ein erneutes Verschieben der Jahresbilanz nicht dulden. Der Wirecard-Kurs verliert im Tief 66,5%. Bis Freitag hat der Zahlungsabwickler Zeit eine testierte Bilanz vorzulegen, ansonsten könnten Kredite in Höhe von zwei Milliarden Euro platzen. Ein solcher Fall ist bisher noch nie an der Deutschen Börse vorgekommen. Wie ist die Situation einzuschätzen und womit in der nächsten Zeit auch als Anleger zu rechnen? Mehr dazu erfahren Sie in dieser Experteneinschätzung von Jochen Stanzl, CMC Markets.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007472060