Wirecard: Die wahre Herausforderung kommt noch!

Übergeordnet tendiert das Wertpapier in einem langfristigen Aufwärtstrend, der mindestens seit 2016 besteht. Nach einer Trendbeschleunigung in 2018 auf einen Rekordwert von 199,00 Euro endete der Hype um das Wertpapier. Die Financial Times (FT) erhob schwere Vorwürfe gegen das DAX-Unternehmen und schickte die Aktie auf Talfahrt. Erst bei 86,00 Euro und Anfang 2019 setzte eine volatile Stabilisierung ein. Trotz eines Ausbruchsversuchs über den anschließend etablierten Downtrend im Sommer letzten Jahres, scheiterten Käufer mit diesem Unterfangen. Nach einem erneuten Test der Kursmarke von knapp 100 Euro gegen Ende 2019 kehrte das Vertrauen der Anleger zu Beginn dieses Jahres zurück und drückte den Wert im heutigen Handel an den altbekannten Abwärtstrend um 128,00 Euro wieder aufwärts. Doch der EMA 200 sowie eine darüber gelegene Hürde müssen für ein erfolgreiches Kaufsignal erst noch geknackt werden!

Das reicht noch nicht!

Trotz der Anstrengungen der letzten Tage, reichte es für ein nachhaltiges Kaufsignal bislang noch nicht. Erst wenn mindestens das Niveau um 135,00 Euro tatsächlich überwunden wird, dürften weitere Kursgewinne in Richtung 145,00 und an den Widerstand bei rund 155,00 Euro anstehen. Wünschenswert wäre hierzu ein klarer Wochenschlusskurs! Für dieses Szenario böte sich dann ein zeitlich unbegrenzter Turbo Long Schein mit der WKN CP70T2 an. Ein Stopp sollte aufgrund der Schwankungsbreite der Aktie dann aber noch unter dem Niveau von 122,80 Euro belassen werden. Rücksetzer unter 120,00 Euro würden hingegen Abgaben zurück auf den EMA 50 bei grob 116,00 Euro forcieren.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 129,00 // 131,55 // 133,31 // 135,00 // 139,80 // 141,75 Unterstützungen: 123,10 // 120,00 // 118,55 // 116,32 // 115,00 // 113,55

Fazit

Sobald es der Wirecard-Aktie gelingt, über das Widerstandsniveau von mindestens 135,00 Euro auszubrechen, werden weitere Kursgewinne in Richtung 155,00 Euro sehr wahrscheinlich. Wer bereits zur letzten Besprechung investiert hat, darf sich über eine 100-prozentige Rendite freuen - Gewinne einstreichen! Durch ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN CP70T2 können aber weitere 70 Prozent Rendite erreicht werden. Mit einem Zwischenstopp muss allerdings um 145,00 Euro gerechnet werden. Der Schein sollte rechnerisch bei Erreichen seines Ziels bei 4,87 Euro notieren. Als Ausstiegskurs wurde ein Wert von 1,65 Euro berechnet. Mit anhaltend hohe Volatilität muss zwingend gerechnet werden!

Strategie für steigende Kurse WKN: CP70T2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,87 -2,88 Euro Emittent: Citi Basispreis: 100,5513 Euro Basiswert: Wirecard KO-Schwelle: 100,5513 Euro akt. Kurs Basiswert: 128,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,87 Euro Hebel: 4,44 Kurschance: + 70 Prozent Börse Fankfurt

