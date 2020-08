Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft Brasilien-Geschäft

München (Reuters) - Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffe hat einen ersten Teil des in einem Bilanzskandal zusammengebrochenen Zahlungsabwicklers verkauft.

Die Brasilien-Tochter gehe an die an der New Yorker gelistete PagSeguro, teilte Jaffe am Freitag mit. Auch weitere Verkaufsprozesse für die verwertbaren Teile von Wirecard machten Fortschritte: Jaffe bestätigte, dass man sich mit dem britischen Konkurrenten Railsbank Technology grundsätzlich über den Verkauf der Technologie und des Kundenstamms der Großbritannien-Tochter Wirecard Card Solutions einig sei. Für das US-Geschäft würden in Kürze die bindenden Gebote fällig. Der Verkauf des deutschen Kerngeschäfts gehe in die nächste Phase. "Es gibt mehrere namhafte Interessenten, die indikative Angebote abgegeben haben", sagte Jaffe.