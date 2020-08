Wirecard: Käufer für britische Tochter gefunden – Bestätigung fehlt noch

Heute heißt es für Wirecard Abschied nehmen aus der Dax-Familie. Nach den ganzen Skandalen rund um den Bezahldienstleister wird den Aschheimern kein Anleger eine Träne nachweinen, sondern froh sein, dass das Kapitel abgeschlossen ist. Ab Montag wird Wirecard von Delivery Hero im Dax ersetzt und LPKF Laser nimmt den Platz im TecDax ein.

Bevor Wirecard der Geschichte der Dax-Familie angehört gibt es heute möglicherweise noch eine gute Nachricht. Der insolvente Zahlungsabwickler hat einem Medienbericht zufolge einen Käufer für seine britische Tochter gefunden.

Die Wirecard Card Solutions werde an den Konkurrenten Railsbank veräußert, berichtete die „Financial Times“ am Freitag. Die Transaktion beinhalte die Kartentechnologie sowie Kunden und Mitarbeiter. Das danach verbleibende Geschäft solle abgewickelt werden. Die Zeitung zitierte Railsbank-Chef Nigel Verdon mit der Aussage, er wolle Kunden eine gewisse Sicherheit geben und das Image seiner Firma nutzen, um das verlorene Vertrauen in den ganzen Payment-Sektor wieder herzustellen. Bei Wirecard und dem Insolvenzverwalter des Konzerns war zunächst niemand erreichbar.

Die Aktie reagiert in den frühen Handelsminute allerdigs nicht wirklich auf das Gerücht. Das Papier liegt kurz nach Handelsstart 0,2 Prozent bei 1,28 Euro

Von Markus Weingran / Reuters

Foto: Rico Markus / shutterstock.com