Wirecard: Konstruktive Gespräche mit kreditgebenden Banken

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der in einen Bilanzskandal verwickelten Dax -Konzern Wirecard verhandelt mit seinen Banken über die weitere Gestaltung der Geschäftsbeziehungen. Das Unternehmen befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit seinen kreditgebenden Banken hinsichtlich der

Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehung, wie Wirecard am Freitagnachmittag in Aschheim bei München mitteilte.

Dem Unternehmen droht der Verlust von Milliardenkrediten, wenn am heutigen Freitag kein von Wirtschaftsprüfern testierter Jahres- und Konzernabschluss vorgelegt wird. Dass es zu dieser Vorlage kommt, gilt als unwahrscheinlich. Am Donnerstag hatte Wirecard offenbart, dass die Bilanzprüfer Zweifel an der Existenz von 1,9 Milliarden Euro haben, die auf Treuhandkonten in Asien verbucht wurden. Es gebe Hinweise auf falsche Angaben zu Täuschungszwecken. Daher hatte Wirecard die Vorlage der Jahresbilanz erneut verschoben. Wirecard selbst fürchtet einen "gigantischen" Milliardenbetrug gegen das Unternehmen und will Strafanzeige erstatten./mis/fba