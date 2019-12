Wirecard – Stabilisierungsversuch!

Auf der Unterseite gilt es dagegen, weiterhin die inverse Flagge aus den Monaten Oktober und November im Auge zu behalten. Denn deren Abwärtspotenzial ist noch nicht ausgeschöpft; verlieren die Notierungen den Halt bei 105 Euro und fallen auch unter das bisherige Dezembertief bei 102,20 Euro, droht ein neuerlicher Rücksetzer, der sich bis unter die 100er-Schwelle ausweiten könnte. Die nächsten Haltestellen wären dann am Märztief bei 93,12 Euro bzw. am bisherigen Jahrestief bei 86 Euro zu finden.

Vor nicht ganz einem Jahr wurde die Wirecard-Aktie – damals gerade in den DAX aufgestiegen – mit einem Gewinn von über 40% als Überflieger des Jahres gefeiert. Davon kann in der laufenden Saison keine Rede sein. Denn die bisherige 2019er-Performance weist ein Minus von knapp 20% aus, damit ist der ehemalige Spitzenreiter unter den 30 DAX -Werten auf den letzten Platz im Jahresranking abgerutscht. Zweitschlechtester Wert ist übrigens die Lufthansa -Aktie, die aktuell -15% hinten liegt. Damit dürften die Chancen, die rote Laterne bis Silvester abzugeben, eher gering ausfallen. Die für eine Stabilisierung bleiben jedoch bestehen:

Den Top-Wert aus dem DAX hatten wir gerade, da darf das Update auf den Leitindex selbst nicht fehlen. Denn das Börsenbarometer musste gestern den nächsten Minus-Tag verbuchen, womit sich die Verluste seit dem Jahreshoch vom Montag bei 13.426 Punkten jetzt auf 1,5% belaufen. Immerhin konnte die Haltezone zwischen 13.204 und 13.170 erneut verteidigt werden, was zumindest ein Hintertürchen für die Bullen offenlässt: Drehen die Notierungen jetzt wieder nach oben ab, wäre der Rücksetzer aus charttechnischer Sicht als klassisches Pullback zu werten. Dabei sollte es jedoch zügig (und per Schlusskurs) zurück über 13.300 Zähler gehen, um anschließend das Jahres- sowie darüber dann das alte Allzeithoch ansteuern zu können. Auf der Unterseite stützt (noch) der Bereich um 13.200 Punkte; fallen die Blue Chips per Tagesschluss unter 13.170 zurück, müsste allerdings der nächste Test der runden 13.000er-Barriere einkalkuliert werden!

Ein ganz anderes Bild zeigt sich dagegen aktuell beim britischen Leitindex; der „Footsie“ setzte seine Kletterpartie der vergangenen Tage gestern fort und nimmt damit jetzt bereits Kurs auf die nächste Hürde bei 7.600 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diesen Bremsbereich, der sich vor allem im Juli als hartnäckiger Widerstand präsentierte, hätten die Notierungen freie Bahn bis zum amtierenden Jahreshoch, das Ende Juli bei 7.727 Punkten aufgestellt werden konnte. Darüber würde dann die 7.800er-Barriere am Horizont auftauchen, allerdings steigt mit jedem weiteren Kursgewinn auch die Gefahr eines (trendbestätigenden) Rücksetzers. Der dürfte zunächst an der 7.500er-Marke aufgefangen werden, eine Etage tiefer steht die Haltezone bei 7.400 Zählern als Unterstützung bereit. Unterhalb dieses Niveaus würde sich das Chartbild jedoch wieder deutlich eintrüben!

Wir bleiben noch einen Moment auf der Insel und werfen (vor dem heutigen BoE Zinsentscheid) einen Blick auf das Währungspaar EUR/GBP. Denn der Euro erholt sich etwas; alleine in dieser Woche hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Pfund fast 2% zugelegt. Damit sind die Notierungen in die Schiebezone aus dem November zurückgekehrt und haben jetzt gute Chancen, die Seitwärtsrange nach oben zu verlassen. Dafür müsste es jedoch über die Eindämmungslinie bei 0,865 GBP hinausgehen; gelingt der Break, wäre ein Sprint bis auf 0,88 GBP und/oder 0,89 GBP denkbar. Angenehmer Nebeneffekt: Damit könnte auch der Sprung über die 200-Tage-Linie vollzogen werden, die aktuell bei 0,878 GBP verläuft. Auf der Unterseite ist der erste Halt dabei noch mit bloßem Auge erkennbar und an der 0,84er-Marke zu finden. Etwas tiefer wartet dann das amtierende Jahrestief bei 0,8276 GBP.

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

